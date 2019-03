En Cancún y Juárez no se han logrado los objetivos de seguridad, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los municipios de Ciudad Juárez y Cancún no se han podido bajar los índices de criminalidad a pesar de los operativos desplegados.

Por el contrario, presumió que en Tijuana, Baja California y Acapulco, Guerrero se ha registrado una disminución de la violencia.

“En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución. En centros turísticos no hemos podido bajar la incidencia, por ejemplo en Cancún no, sí en Acapulco”, indicó.

“En Tijuana se ha logrado bajar la delincuencia, no así en otros lugares”, agregó.

En su conferencia matutina, el mandatario insistió en que el panorama en el país cambiará con la entrada de la Guardia Nacional y detalló que hasta este jueves, 26 congresos locales han aprobado la reforma para crear esta agrupación, por lo que confió en que la próxima semana cuenten con la totalidad de los apoyos.