Las mujeres en México: batalla constante contra la desigualdad y la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ser mujer en México es seguir peleando para erradicar las desigualdades y afrontar las demandas no resueltas sobre su acceso a la educación, al trabajo igualitario, a derechos sexuales y, sobre todo, al destierro de la violencia en su contra.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019, expertas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que, aunque hay avances en materia de equidad de género, aún hay tramos desiguales.

Por ejemplo, en el mercado laboral, donde la presencia femenina ha crecido, pero la mayoría se ubica en los trabajos de más bajos ingresos, en la economía informal, el comercio y los servicios, o en industrias como la textil y en las maquiladoras.

En otro ramo, el tecnológico, las mujeres no están suficientemente representadas en los campos de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y el diseño, por lo que la brecha digital se está ampliando, sostuvo María Luisa González Marín, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc).

Dado que el tema de este año es “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, ONU Mujeres señaló que la innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (2016), de los usuarios de computadoras e Internet en México, los hombres representan la mayor proporción a lo largo del periodo 2001-2015, aunque tiende a incrementarse la participación femenina: de 46.4 a 49.2 en el uso de computadora; y de 45.4 a 49.4%, en la utilización de la red.

Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), sostuvo que las mujeres deben ser parte de la innovación para contribuir a cambiar su condición de género.

“Si participan en el desarrollo tecnológico pensarán en aspectos que ellos no consideran; por ejemplo, una aplicación sobre la menstruación o un cinturón de seguridad de coche que no aplaste los senos o sea adecuado para una embarazada. Si somos parte de innovar, podremos crear a favor de nosotras”.

Según Buquet, hoy las mujeres tienen presencia en todos los ámbitos y poseen los mismos derechos que los hombres, además pueden desempeñar cualquier cargo y enfrentar todo tipo de reto.

Sin embargo, todavía enfrentan obstáculos que les hacen creer que hay ciertas “cosas” que no pueden hacer, o que “está mal” o es “mal visto” que hagan.

El valor del trabajo en casa

María Luisa González Marín señaló que las labores que realizan las mujeres en sus casas supera el valor económico y es imposible valorizarlo en dinero, “porque no se puede poner precio al cuidado de los hijos, al apoyo emocional, sentimental y de cuidados que brindan”.

“Es una gran aportación de las mujeres, además de su contribución como trabajadoras”, dijo.

“En contraste, los hombres no tienen esas obligaciones sociales e históricas. Para ellas, preparar la comida o limpiar la casa, se percibe como un deber, y muchas no sólo no reciben apoyo de sus parejas, sino de la propia sociedad”.