Reconocen que falla inicio de operativo de seguridad en Nuevo León

MONTERREY, N.L., (apro).- El operativo metropolitano de coordinación de militares con corporaciones estatales y municipales para disminuir los índices delictivos, deberá ser replanteado, pues no ha resultado en su arranque, como se había proyectado, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua.

“Vamos a tener reuniones permanentes a partir de hoy todas las áreas operativas para presentar una propuesta de ajustes a la coordinación militar, porque tenemos que reconocer que los números no son los que hubiéramos querido. Entonces tenemos qué hacer ajustes importantes. Esta semana cerró con mucha violencia”, expuso el funcionario tras la reunión diaria de las corporaciones en la entidad.

Dijo que, pese a que las diversas fuerzas del orden han efectuado arrestos importantes, las acciones emprendidas no han sido suficientes, pues la violencia no disminuye, lo que significa que no dio resultados la estrategia de empujar fuera del área metropolitana a los grupos criminales, como planeó el operativo conjunto al inicio de febrero.

Pese a este deficiente arranque, Fasci aclaró que sigue como coordinador de las operaciones el general José Luis Cruz Aguilar, que asumió la responsabilidad desde que iniciaron los trabajos coordinados en la primera quincena de febrero.

Señaló que es necesario efectuar ajustes, principalmente en el formato de los patrullajes, pues las corporaciones deben adaptarse a las circunstancias, de la misma manera en que lo hacen los criminales.

“Los delincuentes hacen ajustes diario. Nosotros tenemos qué hacer una propuesta diferente, ir más allá de lo que hacen ellos”, explicó el secretario, quien es el vocero en la entidad de los resultados de la lucha contra el crimen.

Reconoció que la ciudadanía percibe que las fuerzas del orden son rebasadas por los hechos delictivos, aunque afirmó que la realidad es diferente, y las corporaciones que integran el operativo no tienen opción más que la de proporcionar seguridad a la población.

En los pasados dos días se han registrado más de 10 homicidios en el estado, situación que ha provocado una notable intranquilidad en la población.