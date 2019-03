Condenan a tres años de prisión a Esteban Loaiza por narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El expelotero mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado a tres años de prisión y cinco de libertad condicional por un cargo federal de narcotráfico.

Loaiza escuchó la sentencia este viernes en la Corte Federal de San Diego, siete meses después de haberse declarado culpable de poseer 20 kilos de cocaína que, reconoció, tenía la intención de distribuir.

Durante estos meses, Loaiza estuvo en arresto domiciliario. Fue citado este día para escuchar la sanción que deberá cumplir en una cárcel federal. El mexicano estuvo acompañado por su abogada, Janice Deaton, quien se negó a hacer declaraciones después de dejar el tribunal.

La sentencia de tres años de prisión y cinco años de libertad condicional es mucho menor a la de prisión mínima por 10 años que ameritaba la gravedad del delito.

Loaiza comenzará a cumplir su condena el próximo 19 de abril, cuando ingrese a una prisión federal.

El exjugador de Grandes Ligas fue detenido en febrero del año pasado cuando la policía llevaba a cabo un operativo de vigilancia. Loaiza salía del estacionamiento de su casa, ubicada en Imperial Beach, en los límites de San Diego y Tijuana, cuando la policía lo detuvo.

Durante la revisión, un perro olfateó la cocaína que estaba en 20 paquetes en el compartimiento de un Nissan estacionado en el garaje. Loaiza admitió en un acuerdo de culpabilidad que transfirió las drogas de un vehículo a otro.

Loaiza jugó en Grandes Ligas entre 1995 y 2008 con Piratas de Pittsburgh, Yanquis de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Medias Blancas de Chicago, donde en 2003 tuvo marca de 21-9; fue convocado al Juego de Estrellas y fue candidato a ganar el Trofeo Cy Young.

Tras retirarse se casó con la cantante méxico-estadunidense Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en 2012.

Massive interest from international media in this case. Here is the wild scene as former MLB star Esteban Loaiza leaves court after judge gives him a 3 year prison sentence (investigators found 44 pounds of cocaine at his rented stash house.) He will self-surrender in April. pic.twitter.com/X87zDn0J0J

— Brian Shlonsky (@10NewsBrian) March 8, 2019