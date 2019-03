El folclorista Óscar Chávez en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Festival Vive Latino tiene a Óscar Chávez entusiasmado ante la cercanía de su presentación y porque será el lugar ideal para asomarse a un universo juvenil rockero, donde podrá compartir su espíritu de protesta.

“Nunca me interesó dedicarme al rock, pero sí a la protesta y lo tradicional. Cuando yo empezaba estaba de moda ser rockero, soy de esa generación, aunque nunca me dediqué al rock por elección. Por eso me halaga que me hayan invitado al Vive Latino, eso de cantarle a los nietos de mi generación me anima mucho, veremos cómo responden… Será algo muy interesante, quiere decir que estoy vivo”, comentó en la disquera Ediciones Pentagrama el veterano cantautor, poeta e histrión entrevistado sobre su acto del sábado 16 de marzo en el Foro Sol.

De inherente carácter serio y reservado, una sonrisa franca se dibuja en su rostro por dicha participación, ya que reconoce que el festival mantiene una crítica social y política:

“Lo contestatario sigue existiendo, ¡si te adaptas, te chingas! Eso lo sabemos de siempre”.

A sus 83 años de edad, el actor de Los Caifanes afirma que desde su trinchera musical continúa siendo crítico:

“Yo sigo protestando; pero no se trata de compararnos lo que hacíamos antes y lo que hacen ahora, cada quien tiene sus formas de luchar por la vida”.

Sin embargo, lamenta que actualmente lo revolucionario en las nuevas generaciones se esté perdiendo y acusa a la tecnología:

“No me gustan las redes sociales, mi celular casi ni lo uso, no está bien que estén todo el tiempo en sus aparatitos, la mejor manera de protestar es no convertirse en un robot. Tengo mis reservas con la tecnología; los avances son maravillosos, sólo que existen partes perjudiciales, la enajenación es una de ellas, como no tener vida… Es cierto, sé que cada quien tiene su tiempo y su época; suceden cosas respetables y gente ha logrado cosas con la tecnología, pero…”

Del 68 a AMLO

En cuanto al momento que sucede en nuestro país con la llegada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el intérprete de “Macondo”, “Por ti” y “Hasta siempre, comandante” define:

“Yo no opino del nuevo gobierno. Estoy a la expectativa, esperamos resultados, no estar opinando; sabemos que no se hará lo que queramos, pero lo que queremos es ver los hechos”.

De cualquier modo, reprocha que en México sigan ocurriendo situaciones complicadas semejantes al movimiento estudiantil de 1968:

“Hay cosas terribles como lo de Ayotzinapa, continúan pasando atrocidades imperdonables, es lamentable que no controlen las cosas. Hay tanta basura en todos lados por la violencia, es un descontrol por la corrupción espeluznante, si bien es una carga que tenemos desde hace cien años, por eso mismo sí se tiene que limpiar el país”.

Ante las problemáticas de México, Chávez aprecia a aquellos cantantes con un compromiso social, tales como El profeta del nopal rupestre Rockdrigo González (1950-1985), o un Jaime López:

“Aprecio a muchos rockeros, me gusta la labor de Jaime, es un espléndido autor. Hacen falta más como él o Rockdrigo, desde luego debe haber más gente que lo sigue haciendo en la actualidad, pero valoro el trabajo de Cecilia Toussaint, Café Tacvba, Salario Mínimo…”

Y al recordar la película considerada de culto “Los Caifanes” (1967), enmarca que al igual siente empatía por la banda de rock que recupera el nombre del filme y que comanda Saúl Hernández.

“No tiene nada qué ver los de la película y los rockeros, pero me da gusto que a Caifanes les vaya bien, trabajan mucho, me da gusto y los respeto”, expresa El caifán mayor, adelantando que para el 20 aniversario del Vive Latino unirá su voz con Saúl para su clásico “Por ti”.

A la vez, descarta colaborar con otros músicos de este género:

“Ya no tengo la edad ni me siento preparado para colaborar, me ha gustado trabajar con Panteón Rococó, La Castañeda y desde luego con Jaime López, pero no quiero hacer más”.

Incluso para una de sus grandes pasiones como es la actuación prefiere dejarla en el pasado:

“Siempre me encantará la actuación. Yo empecé en el teatro, me gusta el cine, lo único que me inquieta y me pregunto es: ¿Cuándo rayos existirá una industria cinematográfica en nuestro país, una en serio? Los premios como los Oscar de la Academia estadunidense están bien, ¡pero realmente necesitamos una industria en México! Lo han intentado muchas veces, no me preocupa regresar al cine, me preocupa que no haya una industria”.

Por lo pronto, cuenta durante la charla en su oficina con Martha Decea de Discos Pentagrama que su mayor satisfacción es, y será, cantar y escribir versos:

“Siempre me gustó la poesía y la sigo escribiendo, le tengo respeto a la poesía; espero hacer algo aunque como proyecto inmediato y de momento, no; tampoco tengo un tema en especial cuando escribo, ni musa alguna”.

Amable y cordial en todo momento, de su carrera musical y vida, el siempre joven Óscar Chávez simplemente resume:

“No me falta nada, sólo me encanta cantar, es lo más especial para mí y que a la gente le guste mucho, lo importante es trabajar. Incluso ni me preocupa la muerte, es parte de la vida, no existe una sin la otra, así es de sencillo. Tampoco me importa ni me preocupa cómo seré recordado, uno hace lo que puede en la vida, lo demás le toca al tiempo, si algo valió la pena el tiempo se encargará de reconocerlo”.