López Obrador llama a poblanos a evitar fraude electoral en elección para gobernador

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo este año en Puebla para elegir gobernador es una oportunidad para demostrar que se puede llevar a cabo unos comicios democráticos.

“Nada de fraude electoral, que se haga ese compromiso, que las elecciones sean limpias, libres y también les informo, sobre todo a los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos, que ya el gobierno no tiene partido, ni sindicato, es de todos y ya no va a ser como antes…ni se va a permitir que se use dinero del pueblo para favorecer a un candidato o a un partido”, manifestó.

Recordó que la legislación fue modificada y que ahora quien cometa un delito electoral irá a la cárcel sin derecho a fianza.

También, advirtió que no permitirá que militantes de Morena le reclamen la candidatura por haberlo acompañado en las luchas electorales.

“El que no lo haya entendido, no sabe qué estamos viviendo, son tiempos nuevos, ya no queremos al político ambicioso, fantoche, corrupto que tanto daño le ha hecho a México y a Puebla”.

Y luego hizo una advertencia: “Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, mi único amo es el pueblo de México”.

Incluso, adelantó que para que no haya cuestionamientos sobre su involucramiento en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio, ya no volverá a Puebla de gira de trabajo hasta después que pasen las votaciones.

Vamos hacia adelante para que no haya motivo para cuestionamientos de nuestros adversarios he decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones

Protestan exempleados federales por despidos

Afuera del Centro Expositor, donde se llevó a cabo la entrega simbólica de cheques a beneficiarios de los programas, despedidos de dependencias federales realizaron una protesta. Con gritos de “Contrato sí, desempleo no”, los ex burócratas reclamaron al presidente.

Asimismo, jubilados de la Secretaría de Educación Pública del Estado se manifestaron para pedir la intervención del presidente en un caso de fraude por la contratación de una aseguradora por parte de la dependencia.

En el zócalo de esta ciudad, un grupo de alrededor de 100 personas, con carteles en mano, protagonizaron otra protesta en la que reclamaron a López Obrador por sus acciones de gobierno. “AMLO te odio, está destruyendo el país, renuncia”, decía uno de los carteles que portaban los manifestantes.

Felicita a Pacheco

Aunque al momento de presentar al gobernador Guillermo Pacheco Pulido, fue abucheado por algunos de los asistentes al acto, como igual ocurrió a la alcaldesa Claudia Rivera, el presidente felicitó al mandatario local por cumplir con su trabajo y dijo que lo notaba porque “no le fue tan mal” al tiempo de su presentación.

“Aquí lo estoy notando (que está haciendo bien su trabajo), en algunas partes no les fue tan bien a los gobernadores en los actos y aquí la libró el licenciado Pacheco, fueron más los aplausos”, manifestó el primer mandatario.

Cuando el primer mandatario hizo mención a las circunstancias en las que llegó Pacheco como gobernador interino, tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, se generó un nuevo abucheo en contra de los políticos panistas fallecidos.