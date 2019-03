Escala conflicto entre Juquila y Yaitepec: retienen a comisionado de la Policía Estatal

OAXACA, Oax. (apro).- “Ya estamos hasta la madre que no nos den una solución (al conflicto entre Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec) y, mientras no nos haga caso este señor (el comisionado de la Policía Estatal, José Sánchez Saldierna), no se va de acá”, fue el mensaje que le mandó la población de Juquila al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

La población de Juquila, donde se encuentra uno de los santuarios de fe más importantes del país, determinó retener al comisionado de la Policía Estatal porque ya se cumplió un mes y siete días de que sus vecinos de Santiago Yaitepec mantienen “sitiado” al municipio con un bloqueo carretero, ataques armados y amenazas, lo que motivó a la suspensión de clases.

Además, el presidente de Bienes Comunales de Juquila, Ignacio Alberto Serrano, anunció que a partir de este martes 12, saldrá una caravana de la comunidad rumbo a la capital para exigir al gobierno del estado que libere el paso al santuario.

Hizo hincapié que la población ya está muy molesta porque la economía se ha visto afectada, escasean algunos productos, aumentaron algunos costos, y disminuyeron los peregrinos.

Aunque el gobierno el estado alardeó, el pasado 1 de marzo, a través de un comunicado, el pacto firmado entre ambos pueblos, el cual fue atestiguado por el gobernador Alejandro Murat durante una reunión efectuada duró varias horas en el Palacio de Gobierno, la realidad es que el bloqueo nunca se retiró.

En el boletín se destacó: “El primer paso era establecer la ruta de diálogo, acuerdos y paz, y hoy lo logramos. Mi gobierno está ocupado en construir acuerdos por las vías institucionales, por ello reconozco a las autoridades su disposición para que estas condiciones se den”.

Subrayó que para lograr destrabar esta problemática, uno de los acuerdos principales es el retiro del bloqueo instalado por Santiago Yaitepec, que mantiene obstaculizado el acceso a Juquila desde el pasado 3 de febrero.

Sin embargo, el bloqueo carretero al paraje religioso del “El Pedimento” y al Santuario de la Virgen de Juquila, se mantiene, a tal grado que escaló con la retención del comisionado de la Policía Estatal.

La gente reunida frente al templo católico decidió retener al comisionado porque “la petición y el punto único, es el desbloqueo. Y este señor, mientras no nos hagan caso, este señor no se va de acá. Estamos hasta la madre que no nos den una solución”.

Otra voz, resaltó: “Ya el secretario (comisionado) aceptó y dijo que no se va. Ya vienen las fuerzas estatales. Estamos en espera del secretario de gobernación. No podemos pelearnos entre nosotros, debemos permanecer unidos por lo que viene. Hoy tiene que haber un resultado porque los enemigos son los de Yaitepec”.

En redes sociales trascendieron imágenes de la retención y de las detonaciones de arma de fuego en la víspera.

Antes, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) responsabilizaron al gobierno federal y estatal de la suspensión de clases en el municipio de Santa Catarina Juquila, al no contar con las garantías de seguridad del alumnado y profesores por el conflicto que mantiene esa comunidad con sus vecinos Santiago Yaitepec.

El pasado 3 de febrero, habitantes de Yaitepec incendiaron al menos 3 chozas en inmediaciones del paraje conocido como El Pedimento, que se encuentra a unos kilómetros del Santuario de la Virgen de Juquila, y a partir de esa fecha persisten bloqueos carreteros y amagos de enfrentamientos.

Posteriormente, maestros que fueron retenidos y vejados el 17 de febrero por gente armada y encapuchada, determinaron suspender de manera indefinida las clases hasta en tanto se restablezca el acceso a la comunidad y se garantice la seguridad para nuestros, alumnos y todo el personal que labora en los diferentes centros educativos.