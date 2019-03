El IFT autoriza a Disney comprar 21st Century Fox, pero debe vender sus canales de Fox Sports

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la compra de Twenty-First Century Fox por parte de The Walt Disney Company, con la condición de que se vendan los canales deportivos de Fox Sports, para evitar una concentración de este mercado.

Tuvo que pasar aproximadamente un año para que se cerrara la negociación.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto en su rueda de prensa matutina y dejó ver que había conflicto de interés.

“La información que tengo es que la fusión no se permitió en Europa, ni en Estados Unidos, y que aquí se quiere autorizar, yo soy respetuoso del organismo que regula y define sobre estos temas, pero también tengo información de que hay conflicto de intereses”, señaló el mandatario el pasado 8 de febrero.

El tabasqueño no quedó ahí y agregó que “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”.

El IFT tenía previsto definir el miércoles 27 de febrero la concentración de ambas empresas, que en Estados Unidos supone una compraventa de 71 mil 300 millones de dólares, pero el organismo regulador prefirió esperar a que los comentarios y otra documentación sobre esta fusión se desahogaran en las áreas correspondientes, como la Unidad de Competencia Económica y de Cumplimiento.

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había dado el visto bueno, a finales de enero pasado.

Así las cosas, con la condición del IFT, la fusión dejaría fuera a la cadena Fox mantiene los derechos de transmisión de equipos mexicanos de futbol como Monterrey, León y Pachuca, así como también las transmisiones de la Copa Libertadores, la más vista del continente americano.

México es el segundo mercado donde Disney esperaba la decisión de los reguladores. El primero fue Brasil, donde el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (Cade) avaló la fusión con condiciones.

Disney y Fox son dos de los mayores estudios de cine de Hollywood y también proveedores de canales de televisión como Disney Channel, los canales Fox, los canales National Geographic y los canales History.

La propuesta de adquisición combinará Disney y activos de Fox en todo el mundo, incluidos sus estudios de cine y televisión, y sus negocios de cable y televisión internacional.

En Estados Unidos, Disney aceptó vender las 22 redes de deportes regionales de Fox después de que el Departamento de Justicia dijera que la propiedad de esos canales y ESPN le daría a la compañía una influencia indebida en la transmisión deportiva.