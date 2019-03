Venezuela: Más de 100 horas de oscuridad

CARACAS (apro).- Lo que empezó como un apagón general el jueves 7 de marzo en Venezuela se extendió por cinco días. Más del 90% del territorio venezolano quedó a oscuras producto de una falla en el sistema eléctrico nacional cuyas causas no han sido esclarecidas de manera oficial.

De forma lenta e intermitente el servicio eléctrico ha regresado a algunas zonas del país, pero hasta la tarde de este martes no se había logrado el restablecimiento total de la energía. Varias zonas, especialmente al occidente de Venezuela, sumaban más de 100 horas sin electricidad.

En un país que vive una emergencia humanitaria compleja debido a la falla en los servicios básicos y escasez de alimentos, el apagón general agudizó la ya precaria situación. Con la falta de energía también falló el suministro de agua potable y las telecomunicaciones. La telefonía celular y el Internet se apagaron con el colapso eléctrico.

En las zonas más afectadas por el prolongado apagón, se registraron saqueos y actos vandálicos en el interior del país. En Caracas, Proceso pudo observar a personas abasteciéndose de agua no apta para consumo en la desembocadura del Río Guaire, que atraviesa la capital y es el desagüe de cloacas de la ciudad.

La situación en el sistema hospitalario se agravó y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) realizada por la organización social Médicos por la Salud en conjunto con el Parlamento venezolano, hasta la noche del domingo se habían confirmado 21 muertes de pacientes en hospitales a causa de las fallas ocasionadas por el apagón.

URGENTE. Este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido. #HospitalSinLuz pic.twitter.com/Lc9QcvsAoK

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 11, 2019