Series televisivas en el Festival de Cine de Guadalajara

GUADALAJARA, JAL. (apro).- Por primera vez en la área de Industria del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), se abrió un espacio para proyectos de series de televisión de Latinoamérica en fase de desarrollo, y se analizó está nueva forma de contar historias, la cual vive un boom.

En la convocatoria para participar en el FICG TV Pitchbox llegaron más de 200 proyectos, de los cuales sólo fueron elegidos ocho que han sido presentados a ejecutivos de las principales televisiones y plataformas de Latinoamérica. Participaron empresas como Alazraki Films, Amazon Prime Video, Argos, Dopamine, Dynamo, EndemolShine Boomdog, Fabula, Fox Networks Group Latin America, HBO Latin America, Lemon Studios, Mediapro, Telefónica Media Networks o Turner y Netflix, entre otras.

Se efectuó una presentación de Diablo guardián, a cargo de sus productores Ramiro Ruiz y José Nacif. Basada en la novela homónima de Xavier Velasco; se trata de la primera serie original de Amazon Prime en Latinoamérica y la primera producción realizada por Televisa Alternative Originals (TAO).

Las ocho series son Kicked out, que fue creada por Jacopo Fontana. Coescrita por el propio Fontana y Tereza Suárez. Everardo Gout la dirige, y la produce Óscar Ramírez (Arte Mecánica). Es un drama mexicano que se enfoca en un joven, quien descubre, cuando es deportado de Estados Unidos, que su madre ingresó ilegalmente al país cuando era sólo un niño. Ahora, sin poder hablar español, debe reinventarse en un lugar que siempre consideró hostil y distante.

Manual de supervivencia es una historia de Victoria Galardi, quien también la escribe con Paula Schiselman, producida por Nathalia Videla Peña y Juan Pablo Gugliotta (Magma Cine). Esteban, de cuarenta años, abandona su carrera de abogado para perseguir la vida de un actor. Debe aprender a sobrevivir sin medios de subsistencia.

Mayo rebelde, ideada y escrita por Paula Parra Bruna, es de Chile. Trata de una estudiante de química que trabaja en su tesis y se ha forjado un compromiso social.

Puente de plata, creada por Álvaro Cabello, Leonora González y Sergio Gándara. La escribe y dirige Enrique Videla. La produce Sergio Gándara y Leonora González (PAROX) de Chile. Se centra en Fátima, una joven estudiante de medicina en Chile durante la década de los cincuenta, quien se involucra con una familia de inmigrantes libaneses en Valparaíso. Juntos comienzan a construir uno de los primeros imperios del narcotráfico en Latinoamérica.

Tenebris es de David Figueroa y Mauricio Leiva Cock, es dirigida por Ed Sánchez y producida por Fidelio Films. Proyecto colombiano y mexicano donde un presentador de televisión paranormal recibe una oferta de una mujer, quien está convencida de que su hija está poseída.

Ugamú, de Fabián Guamaní, Ingrid Schulze Benavides, Miguel Rumanzew, Yuly Velasco y Fabiola Zurita, y la escribe y dirige Fabián Guamaní Aldás. Es de Casa Productora Retrogusto Films. Se trata de una comedia animada de Ecuador, Colombia y Brasil. Se refiere a Óscar, quien cuenta con 15 años, y tiene un amigo imaginario.

Villa Santa, idea Sergio Siruela, quien la escribe con Jesús Prieto y Gabriela Ivette Sandavol. La dirige el mismo Siruela. La produce Alex Balassa (Balassa Films SA de CV). Esta comedia oscura mexicana se ubica en la crisis económica de España, y una familia sabe que ha heredado una propiedad en México.

Trauco, también de Chile, la crearon Pablo Donoso, Nicolás Maynetto y Osvaldo Muraro. La escribe Maynetto y Muraro, con la producción de Machete Film & Content, Cristián Donoso. Se desarrolla en una isla aislada, donde un detective se enfrenta a circunstancias increíbles que alimentan a sus demonios del pasado, pero que se basan en algo mucho más concreto que el mito.

Además, se efectuó una mesa moderada por Alex Bulkley, cofundador de ShadowMachine. Aquí, tres directores de este estudio, Mike Hollingsworth de BoJack Horseman; Ben Bjelajac de Final space, y Cat Solen de The shivering truth, se enfocaron en el rol que tiene la dirección en las series animadas.

El cocreador del estudio de animación describe a ShadowMachine como una plataforma para narrar historias, para los escritores y los creadores, para los artistas y los directores. Según Bulkley, lo más importante para la compañía es la narración de historias, y considera que “la animación es un área de juegos”, pues ahí manejan diferentes tipos de formatos.

“Un equipo creativo llega con nosotros con una idea y lo primero que hacemos es descifrar qué formato de animación es correcto. Un formato puede hacer la comedia más divertida y un formato que tome una narrativa dramática la puede hacer aún más dramática”, señaló.

Mike Hollingsworth expresó que “hay diferentes maneras de aproximarse a la animación como creador”. Sus habilidades vendibles, como dibujar y su experiencia como artista, fueron las que lo llevaron a convertirse en el director de la primera serie animada en Netflix. El papel que desempeña se extiende a la supervisión de los guiones gráficos, los personajes, los accesorios, los detalles en la animación y en los guiones de los capítulos. Sobre Final space, que ya viene su segunda temporada, su director Ben Bjelajac dijo que la tratan como si se tratara de un filme.

Para Cat Solen, a cargo de The shivering truth, el papel de dirección ya sea para acción en vivo o de animación, es el mismo. “Como directora asumo demasiada responsabilidad con la serie. Si no lo puedo dibujar, no lo puedo construir. Descifrar como mostrar las ideas imposibles que los escritores imaginan es de mis partes favoritas del proceso”, detalló la realizadora.

El tema de las series televisivas cada vez es más abordado en los encuentros de cine, debido a que son los directores del séptimo arte quienes las realizan debido a que se filman casi en formatos de cine.