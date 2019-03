Parlamento del Reino Unido rechaza divorcio con la Unión Europea sin pacto previo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Parlamento del Reino Unido votó este miércoles en contra de que ese país se divorcie de la Unión Europea sin que haya antes un acuerdo previo con las autoridades del bloque continental.

En la Cámara de los Comunes, el rechazo al llamado “Brexit duro” se impuso con 312 sufragios contra 308. La moción aprobada este miércoles deja en claro que los parlamentarios no desean, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, una ruptura sin un acuerdo con el bloque continental.

Sin embargo, la votación de hoy no es vinculante legalmente. La propia May recordó que, si no se llega a un tipo de acuerdo en las próximas dos semanas, Gran Bretaña y Europa romperán de manera abrupta.

El martes, el proyecto de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas perdió en el Parlamento, lo que acrecienta la posibilidad de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea sin un acuerdo previo el próximo 29 de marzo.

El resultado de este miércoles abre la puerta para que este jueves se vote por la posibilidad de que Reino Unido pida a la UE una prórroga, la cual tendría que tener el visto bueno de los países del bloque continental de forma unánime (con información de agencias).