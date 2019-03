Senado de EU revoca emergencia nacional por muro; Trump la veta

WASHINGTON (apro). – Una docena de legisladores republicanos se unieron a sus colegas demócratas para que en la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos se aprobara por 59 votos a favor y 41 en contra, la revocación de la Emergencia Nacional decretada el pasado 15 de febrero por el presidente Donald Trump.

“¡Veto!”, fue la reacción inmediata del presidente de los Estados Unidos en su cuenta personal de la plataforma de Twitter, minutos después de que el Senado tomará la decisión contraría a sus designios.

La decisión de los 12 senadores republicanos que se unieron a los 47 demócratas es un mensaje claro a Trump de que no le creen que en la frontera con México exista una amenaza de seguridad nacional y de invasión de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos.

“En esto el presidente está equivocado, el Congreso es el que toma las decisiones para la asignación de presupuesto”, dijo el senador republicano por Utah, Mike Lee, antes de votar en contra de la decisión del presidente de los Estados Unidos.

La docena de republicanos que traicionaron a Trump, expresaron con su voto la defensa a la Constitución de los Estados Unidos respecto la autoridad única que le corresponde al Congreso federal para determinar y autorizar los presupuestos de la Federación.

Varios de los republicanos que se aliaron con los demócratas indicaron que no es que no estén de acuerdo con Trump de que se requiere de la construcción de un muro en la frontera con México y de fortalecer la seguridad fronteriza, pero que no permitirán que un presidente de manera unilateral se coloque por encima de mandatos constitucionales.

Horas antes de que se llevara a cabo la votación en el Capitolio, Trump adelantó que vetaría la resolución de revocación de la Emergencia Nacional si la aprobaba por mayoría entre los 100 senadores.

Hace dos semanas, la Cámara de Representantes también aprobó la revocación de la Emergencia Nacional, pero no alcanzó a conseguir los dos tercios entre los 435 sufragios necesarios para evitar el veto presidencial.

La acción unilateral tomada por Trump se dio en represalia a la decisión del Congreso federal de negarle en enero de este año el pedido presupuestal que le hizo de 5 mil 700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.

El Capitolio le autorizó a Trump un presupuesto de mil 370 millones de dólares durante el año fiscal vigente que vence el próximo 30 de septiembre, para edificar una valla de acero de 88.5 kilómetros de longitud en la frontera sur.

Bajo la proclama de Emergencia Nacional, Trump tiene la prerrogativa de tomar fondos de otras dependencias federales sin la autorización del Congreso federal. Con la acción unilateral emitida el pasado 15 de febrero, Trump pretende sacar del presupuesto de los departamentos de Defensa y del Tesoro, unos cinco mil 300 millones de dólares para edificar 231 kilómetros de valla en la región colindante de su país con México.

A los pocos días de la proclama de la Emergencia Nacional, 16 gobiernos de los 50 estados que integran a los Estados Unidos, pidieron formalmente a la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco, California, que ordene la suspensión de implementación de la decisión unilateral de Trump, fallo que sigue pendiente.

El pasado lunes 21 de enero, el presidente estadunidense envió al Capitolio su proyecto presupuestal por 4.7 billones de dólares para el año fiscal 2020 que iniciara el 1 de octubre de 2019.

Dentro de este paquete de gastos, Trump solicitó al Capitolio otros 8 mil 600 millones de dólares para construir mil 161 kilómetros de muralla adicional en la frontera con México, y antes de que siquiera este siendo considerada la propuesta de manera formal, el liderazgo demócrata del Capitolio le adelantó que no se lo aprobarán.

Además de Lee, los otros 11 senadores republicanos que votaron en contra de la decisión de Trump fueron, Lamar Alexander de Tennesseee, Roy Blunt, de Missouri, Susan Collins, de Maine, Lisa Murkowski, de Alaska, Rob Portman, de Ohio, Mitt Romney, de Utah, Marco Rubio, de Florida, Patrick Tommey, de Pensilvania, Rand Paul, de Kentucky, Jerry Moran, de Kansas y, Roger Wicker, de Mississippi.