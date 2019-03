AMLO no puede negar ligas de sindicatos con el gobierno: Aceves del Olmo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El priista Carlos Aceves del Olmo, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede negar que hay sindicatos ligados al gobierno, aunque aseguró que el tema no le quita el sueño.

Lo anterior en referencia a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que encabeza el senador de Morena Pedro Haces Barba y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que acaba de crear el dirigente minero y senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.

“Eso que dicen los medios, yo no digo que no lo haya dicho, lo ha dicho en congresos, en sus conferencias, que no va a haber sindicatos que estén ligados al gobierno o al partido, pero estas dos personas de las que se habla, claro que están ligadas al partido”, dijo el líder de la CTM.

¿Entonces le quita el sueño o no le quita el sueño?, se le cuestionó.

“No, absolutamente no”, respondió.

El martes pasado, Aceves del Olmo se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para abordar el tema de la reforma laboral, pero también hablaron de Haces Barba.

“Hablamos de los dirigentes que han hechos sus organizaciones, de la forma de trabajar que tiene el líder Pedro Haces, que pues él es de: o me la dan o la tomo”, reveló el priista.

Esta mañana, el presidente reiteró que no tiene sindicatos preferidos y rechazó que su gobierno promueva a la Catem.

“No hay ningún sindicato, ningún líder, ningún partido preferido del gobierno. Pueden utilizar mi nombre pero que se sepa que yo represento a todos los mexicanos. No es cierto que yo tenga algún sindicato preferido”, aseguró.