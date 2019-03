Se debe replantear el proyecto inmobiliario Mítikah: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que si la empresa Fibra Uno (Funo) quiere seguir con la construcción de su proyecto inmobiliario Mítikah, en las avenidas Universidad y Churubusco, debe replantear la fase dos, que incluye dos torres de 35 pisos de oficinas y un centro comercial de cinco más, pues representan un “impacto negativo” en la zona por la “sobreoferta” de renta de oficinas.

“La construcción de esas dos torres genera un impacto urbano que no es suficiente (atender) con las obras de mitigación que han estado presentando”, explicó en conferencia matutina.

Acompañada de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Ileana Villalobos, añadió que la fase dos no está autorizada y que el nuevo proyecto que presente la inmobiliaria debe disminuir la densificación para no agravar el impacto urbano en la zona que, de por sí, ya es evidente.

El martes pasado, Villalobos informó que la dependencia ordenó la suspensión de dicho proyecto porque presentaba irregularidades y generaría un impacto urbano mayor. No obstante, este jueves, las autoridades aclararon que el planteamiento de la obra a modificar es en la fase dos, donde anteriormente se encontraba el centro Bancomer y ahora el espacio es ocupado por oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La titular de Seduvi aclaró hoy que la inmobiliaria Funo tampoco ha obtenido la autorización del dictamen de impacto urbano, ya que solo avisaron mediante un escrito en Oficialía de Partes en julio de 2018 que querían ampliar la superficie en 16 mil metros cuadrados. No obstante, el aviso no es suficiente pues, al rebasar los 10 mil metros cuadrados, se debe hacer un nuevo estudio de impacto urbano, que la empresa no realizó.

En una tarjeta informativa, el gobierno capitalino aclaró: “Con el propósito de cambiar el proyecto aprobado el 13 de julio de 2018, el desarrollador inmobiliario ingresó un oficio, con número de expediente SDU1811466-01, a la Oficialía de Partes de Seduvi, para solicitar la modificación del proyecto denominado Mitikah. Su propósito es aumentar 16 770.09 m² al total de la construcción. Este trámite no ha sido autorizado pues, para dicho fin, debió realizarse un nuevo Dictamen de Impacto Urbano”.