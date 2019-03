Múltiples víctimas en ataques a mezquitas de Nueva Zelanda; el agresor transmitió en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un hombre fuertemente armado disparó contra los asistentes a dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, y transmitió el ataque en vivo por internet.

En un primer ataque, el sujeto ingresó a la mezquita Masjid Al Noor a la 1:40 de la tarde del viernes (hora local), informó el expresidente de la Asociación Musulmana de Canterbury, Mohammed Jama.

Un video transmitido en Facebook Live por el mismo atacante muestra cómo recorre las habitaciones de la mezquita mientras abre fuego contra decenas de personas, muchas de ellas tiradas en el piso o amontonadas en las esquinas.

En declaraciones a la cadena de radio SBS News, Jama dijo que en la mezquita estaban entre 300 y 500 personas al momento de la agresión.

Agregó que vio a cuatro personas heridas y a dos tendidas en el piso, pero no sabía si estaban vivas.

Por su parte, Len Peneha, quien vive a un lado de la mezquita, dijo a The Associated Press que vio a un hombre vestido de negro y con un fusil de asalto cuando ingresó a la mezquita.

Enseguida, agregó, se escucharon decenas de disparos seguidos por gente que huía de la mezquita aterrorizada.

Cuando el hombre armado salió corriendo de la mezquita, el testigo ingresó a ella para intentar ayudar a las víctimas

“Vi personas muertas por todas partes. Había tres en el pasillo, en la puerta que daba a la mezquita, y personas dentro de la mezquita. Es una locura increíble”, dijo

Poco después, la policía de Nueva Zelanda informó en un comunicado que se produjo una “oleada de disparos” en dos mezquitas del área de Christchurch.

De acuerdo con el New Zeland Herald, se trata de la mezquita Linj Masjid, donde al menos dos personas heridas fueron trasladadas en ambulancia al hospital.

La policía no informó del número de víctimas en los tiroteos, aunque aseguró que había “múltiples fallecidos” y que una persona estaba detenida.

La policía también instó a todas las mezquitas del país a cerrar sus puertas y a los residentes a que se abstengan de visitarlas.

Transmitió en Facebook Live

Len Peneha también dijo que el atacante es un hombre blanco y llevaba un casco con algún tipo de dispositivo en la parte superior, dándole una apariencia de tipo militar.

Otros testigos dijeron que el hombre vestía un traje de camuflaje de estilo militar y que portaba un rifle automático.

El aparato en el caso del atacante sería la cámara de video con la que el sujeto transmitió en vivo la agresión en la primera mezquita.

El video estuvo disponible durante unos 15 minutos después del ataque, pero luego fue eliminado.

Twitter también eliminó la cuenta del sujeto, en la que subió fotografías de las armas que habría utilizado en el ataque, y en las que aparentemente escribió nombres de víctimas de musulmanes y migrantes.

También escribió la fecha de hechos históricos relacionados con musulmanes, como la Batalla de Kahlenberg, conocido también como el segundo sitio de Viena a cargo de las tropas del Imperio Otomano, ocurrida en 1683.

Además, el agresor dejó en Twitter varios links que dirigían a sitios de descarga como Mega.nz, desde donde se podía descargar un manifiesto de 87 páginas.

#BREAKING: Police in New Zealand reviewing online posts purportedly written by Christchurch shooting suspect before massacre.

In video streamed to Facebook, suspect encourages viewers to subscribe to "PewDiePie," a popular YouTube personality. pic.twitter.com/Pisc4X1UH1

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019