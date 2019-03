René Juárez declina a contender para dirigir nuevamente al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, advirtió de posibles fracturas en el partido y declinó a buscar la candidatura para dirigir al instituto político los próximos cuatro años.

Luego de que en días pasados se le mencionó entre el grupo de aspirantes a presidir al PRI, el exgobernador de Guerrero anunció que no buscará hacerlo y mencionó que existe el riesgo de fracturas en el proceso interno.

Mediante un video que difundió en redes sociales, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, explicó que no participará en la contienda interna para no abonar una posible ruptura. No obstante, adelantó que seguirá defendiendo el derecho de la militancia priista a decidir con su voto el futuro de dicha organización política.

“Advierto un grave riesgo de fractura entre quienes quieren entregar el partido al nuevo gobierno y quienes buscan imponer una dirigencia a modo. No estoy de acuerdo en que sea el dinero el factor determinante para decidir la nueva dirigencia de nuestra organización partidaria. Lo más importante es la militancia y la unidad del partido”, denunció Juárez Cisneros.

“No seré yo quien abone a su fractura, por eso he decidido renunciar a mi aspiración legítima de participar en la elección de la dirigencia nacional del PRI, pero jamás renunciaré a expresar, desde la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, todo aquello que pretenda dañar a nuestra militancia”, precisó en su mensaje difundido en un video.

Juárez Cisneros fue presidente del PRI el 2 de mayo de 2018 en sustitución de Enrique Ochoa Reza, en medio de una campaña electoral sin resultados positivos. El 16 de julio de 2018, tras la derrota en las votaciones presidencial y federal, renunció siendo sustituido por Claudia Ruiz Massieu Salinas.​

Ayer la dirigencia nacional del PRI solicitó de manera formal al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar el proceso de renovación de la presidencia y la secretaría general para el periodo 2019-2023.

A través de un comunicado informó que se espera que antes del 13 de abril, el INE y el PRI firmen el respectivo convenio de colaboración, para empezar los trabajos de organización, con base en un calendario de plazos que habrá de definirse a detalle.