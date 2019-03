Empresas, gobiernos y universidades le deben al IMSS, denunció Germán Martínez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al comparecer ante senadores, Germán Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer cuáles son los principales deudores de ese organismo, tanto empresas privadas como gobiernos.

En el primer caso la lista la encabeza la Compañía Mexicana de Aviación, que debe al IMSS mil 598 millones de pesos; Oceanografía, 482 millones de pesos; Mano de Obra Calificada del Golfo, SC, 324 millones; y Desarrolladora de Casas del Noroeste Omex, SA de CV, 433 millones de pesos.

En cuanto a entes públicos, la lista la encabeza el municipio de Carmen, Campeche, con 401 millones de pesos; el segundo es el gobierno del estado de Michoacán, con 304 millones de pesos, y en tercer lugar Ensenada, Baja California, con 215 millones de pesos.

Entre los deudores al IMSS figuran también instituciones de educación superior, de acuerdo con Martínez. En primer lugar figura la Universidad de Nayarit, con 509 millones de pesos; luego la Universidad Autónoma de Morelos, con 302 millones de pesos, y el Colegio de Bachilleres del estado de Zacatecas, 124 millones de pesos.

El IMSS “es un redistribuidor del ingreso y, por lo tanto, debe cobrar las cuotas obrero-patronales”, subrayó.

Germán Martínez informó que las diferencias y omisiones de pago al IMSS ascienden a 23 mil 235 millones de pesos; cuatro mil están en auditorías, mientras que 13 mil están en multas y en otros.

En ese contexto denunció “esquemas agresivos de evasión” a los pagos de cuotas obrero-patronales.

Cuestionado sobre la atención al público, reconoció que existe déficit de personal e infraestructura, aunque mencionó un superávit: “este año acaba de entregar el Informe de Estados Financieros, el auditor externo, de 20 mil millones en este ejercicio pasado, 2018”.

Las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social ascienden al orden de 215 mil millones de pesos, indicó. “Están garantizadas las pensiones; lo que no está garantizado es el servicio. Lo que no está garantizado es la calidad del servicio; lo que no está garantizado es hospitales en ruinas.

“Lo que no se ha hecho por múltiples razones en todas las zonas del temblor de hace dos años ya, muchos de esos hospitales siguen prácticamente iguales”, aseveró.

Respecto a la lista de proveedores de medicinas que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, concentraron casi 80% del gasto correspondiente a la compra de fármacos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, llamó la atención sobre el número de trabajadores que tienen registrados ante el propio IMSS.

Detalló que Grupo Fármacos Especializados tiene registrado un trabajador en el IMSS; Casa Marzán, cero trabajadores; Maypo, un trabajador; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, un trabajador; Ralca, dos trabajadores; Comercializadora de Productos, uno; Cimsa, uno; Pentamed, cero; Pego, uno; Savi, cero; Ragar, 58 trabajadores; y Vitasanitas, 112 trabajadores.

“Quiere decir que estamos nosotros en un ejercicio inicial. Esas son las empresas que licitan. Vamos a profundizar la auditoría. Vamos a profundizar a subcontratistas, vamos a profundizar hacia terceros, vamos a profundizar”, anunció.

Queremos saber si hay una subestimación en la cuota obrero-patronal de nuestros propios proveedores, pero éstos son los que se presentan a las licitaciones, subrayó. “De eso es, de eso entiendo, y sé el mandato que tengo del presidente López Obrador en este sentido”, indicó.