Expertos le creen a Facebook cuando dice que no hubo fuego amigo… ni enemigo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un día después de haber sufrido la falla más espectacular de su historia el pasado miércoles, Facebook aseguró que la causa de ésta fue un “cambio en la configuración del servidor”. Una explicación escueta que implícitamente quiere decir que su caída temporal no fue producto de un ataque dirigido, hipótesis también descartada por especialistas.

Durante más de 10 horas del 13 de marzo, Facebook y dos aplicaciones de su propiedad, WhatsApp e Instagram, sufrieron fallas que abarcaron desde la imposibilidad misma para ingresar a esos servicios hasta errores en servicios determinados, como publicación de historias, mensajería, inicio de sesión en aplicaciones de terceros —Spotify y Tinder, entre otras— y envío de fotos y videos.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

