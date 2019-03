Toda disputa interna en Morena es menor ante la unidad y cohesión: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, afirmó no tener ninguna “diferencia” con la presidenta de dicho partido, Yeidckol Polevnsky, tras señalar que cualquier disputa interna es menor ante la prioridad de “unidad y cohesión”.

En Twitter, Monreal escribió:

Hace 22 años he luchado por el cambio de régimen en #México, y soy fundador de @PartidoMorenaMx, pero no me involucro en sus decisiones. Por eso, afirmo: no tengo diferencia con la dirigencia o militancia de #Morena; toda disputa interna es menor a la prioridad: unidad y cohesión

