Mirada femenina tiene que estar presente en la vida pública: Sánchez Cordero

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que la participación femenina en la política es más importante en esta época y destacó la paridad con la que está conformado el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La mirada femenina tiene que estar presente más ahora que nunca en la vida pública del país. Llevo 50 años trabajando arduamente para alcanzar mis metas y sueños”, señaló la funcionaria al presentar en el municipio nuevoleonés General Terán la conferencia “La participación de la mujer en la vida política de México”.

Luego de revelar que tiene antepasados en esta localidad ubicada 100 kilómetros al sur oriente de la capital, debido a que su esposo, Eduardo García, es nacido aquí, Sánchez, afirmó que su carrera profesional y política, en la que incluye haber sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. no ha sido motivada por una ambición personal, sino por la igualdad de oportunidades.

“Mi trayectoria no ha sido impulsada solamente por esos sueños personales, sino por el deseo de cambiar el paradigma, de demostrar que las mujeres somos iguales o tan capaces, o más capaces que los hombres. Por ello merecemos las mismas oportunidades”, dijo en el auditorio municipal, donde estuvieron el alcalde de General Terán, Eleuterio Villagómez Guerrero, y la esposa del gobernador, Adalina Dávalos.

Reveló que desde hace unos 50 años visita la ciudad una o dos veces por mes, por lo que se considerara “una teranense”.

En entrevista, destacó el valor del género en todo el mundo, pues sin ellas no existiría progreso.

“La mujer es sumamente valiosa, sin ella los países no se pueden desarrollar, no pueden tener éxito. La mujer es importantísima para lograr una igualdad y para salir adelante y porque la mujer vale en sí misma, y no puede dejarse someter y no puede ser menos que los hombres, tiene qué ser igual”, dijo.

Tomó su caso como ejemplo de avance femenino pues ahora, con ella, la política del Estado Mexicano tiene la mirada de una mujer.

Por su parte, el alcalde Villagómez resaltó que si bien anteriormente algunos presidentes habían visitado el municipio, la de Sánchez Cordero es la presencia de la mujer de más alto rango en la historia de la localidad.