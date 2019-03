“Gulit” Peña jugará en la segunda división del futbol polaco

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El mediocampista Carlos “Gullit” Peña, fue contratado, finalmente, por el equipo GKS Tychy, de la Segunda División de Polonia, luego de que el Rangers de Escocia prescindiera de sus servicios.

El equipo polaco confirmó este lunes el fichaje del futbolista mexicano por medio de un comunicado. Peña que jugará en el GKS Tychy hasta el 30 de junio de 2020, con opción de extender su contrato por 12 meses más.

Sin embargo, el presidente del club polaco, Grzegorz Bednarski, advirtió que para Carlos Peña “el juego en Tychy será un nuevo capítulo. Debe demostrar a todos, pero todo así mismo que puede volver al nivel más alto de nuevo.

“Para nosotros es extremadamente importante que hayamos construido un contrato de tal manera que el riesgo de esta transferencia se reduzca al mínimo”, sentenció Benarski.

Por su parte, Carlos Peña, de 28 años, expresó por medio del comunicado del equipo polaco: “estoy muy feliz de haber venido a Polonia y de poder jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en el país. En general, me gusta aquí y me alegro de tener la oportunidad de entrenar en un equipo así”.

Esta será la segunda experiencia de Peña en un equipo en el futbol europeo, luego de su paso por los Rangers de Escocia, durante el segundo semestre de 2017.

Después de una temporada irregular en Escocia, Peña fue cedido a préstamo a Cruz Azul, con el que sólo permaneció un semestre en el torneo Clausura 2018, tras lo cual se informó que el futbolista fue internado en una clínica por sus problemas relacionados con los excesos del alcohol.

Necaxa le brindó la oportunidad en el torneo Apertura 2018. Pero sin recuperar el nivel futbolístico que mostró en el club León, con el que ganó dos títulos de Liga, Peña volvió al Rangers en el presente año. Posteriormente, el jugador mexicano quedó desligado del club.