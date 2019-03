El Papa rechaza renuncia de arzobispo de Lyon condenado por encubrir a cura pederasta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Papa Francisco rechazó la renuncia del cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, Francia, quien le presentó su dimisión por ser encontrado culpable de encubrir a un sacerdote pederasta de su arquidiócesis.

Fue el mismo Barbarin quien, a través de un comunicado de prensa, reveló lo siguiente: “El lunes por la mañana entregué mi dimisión al santo padre, invocando la presunción de inocencia. Él no quiso aceptarla”.

Pese a que el pontífice no le aceptó la renuncia, el arzobispo agregó que de todos modos dimitirá temporalmente:

“(El Papa) me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la arquidiócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo”.