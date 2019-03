Busca PRI-Senado poner candado para evitar reelección presidencial por medio de consulta popular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PRI en el Senado aseguró que no basta con firmar una carta compromiso de no reelección, por ello busca ponerle un candado al artículo 35 para que incluya la no reelección del presidente de la República mediante una consulta popular.

“No podemos pecar de inocentes, resulta evidente que la revocación de mandato que busca promover el actual gobierno, puede abrir la puerta para modificar de manera paulatina los plazos que establece el artículo 83 constitucional”, dijo el legislador priista Manuel Añorve Baños, quien a nombre de su bancada propuso la modificación.

El artículo 83 prohíbe la reelección, pero los senadores del PRI quieren que se incluyan los plazos establecidos en dicho artículo en el 35 constitucional para que no pueda ser objeto de consulta popular la reelección.

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; los plazos establecidos en el artículo 83; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, se lee en la iniciativa de reforma presentada por Añorve Baños.

“No es suficiente con la firma de una carta compromiso o de buenas intenciones, ya lo hemos visto en Venezuela, en Ecuador y en otros países, las buenas intenciones se pueden superar si no hay un blindaje Constitucional”, dijo durante la sesión de este jueves el senador del PRI.

La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda.