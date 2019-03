Theresa May pide aplazar el Brexit; la Unión Europea pone condiciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Theresa May, primera ministra de Reino Unido, solicitó una prórroga de tres meses para el arranque del Brexit.

En sesión del parlamento, May informó que escribió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para pedir que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se formalice el 30 de junio y no en la fecha prevista del 29 de marzo.

La primera ministra no ha podido convencer al Parlamento para que ratifique el acuerdo de salida en los términos que negoció con Bruselas.

“No estoy dispuesta a retrasar el Brexit más allá del 30 de junio”, dijo May a los congresistas.

Hace mil días, el 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum en el que ganó la opción de que Reino Unido abandonara el bloque europeo. Sin embargo, el gobierno y los parlamentarios no se han puesto de acuerdo en la forma como se concretará esta ruptura.

Incluso, se ha debatido la posibilidad de llamar a una nueva votación popular para volver a decidir la conveniencia de que la quinta mayor economía mundial abandone el bloque europeo, al que se unió en 1973.

La intención de May es pedir al Parlamento que vote por tercera vez su plan de salida, que ya ha sido rechazado en dos ocasiones.

El Partido Laborista consideró que con este aplazamiento corto, la primera ministra está forzando a los parlamentarios a decidir entre aceptar un acuerdo que ya rechazaron o abandonar la UE sin acuerdo.

En tanto, los conservadores que apoyan el Brexit temen que un aplazamiento mayor que signifique que el divorcio nunca se concretará.

La Unión Europea, por su parte, propuso como fecha límite de la prórroga el 23 de mayo. De no ser así, la demora debería ser “significativamente más larga” y requeriría que Gran Bretaña participe en las elecciones al Parlamento Europeo que se llevarán a cabo en mayo. May ya ha dicho que su país no está interesado en participar en estos comicios.

La agencia británica Reuters reportó que tuvo acceso a un documento de la Comisión Europea, el cual establece que la UE debería ofrecer a Londres una única extensión, ya que múltiples aplazamientos dejarían al bloque en el limbo.

Se prevé que los líderes europeos discutan la solicitud de May en una cumbre que celebrarán en Bruselas este jueves y viernes.

Donald Tusk anticipó que es posible el aplazamiento, pero lo condicionó a que el Parlamento británico apruebe el acuerdo negociado entre May y la UE.

De no lograrse, la opción sería una salida sin pacto, la cual genera temores de una crisis económica de alcance global.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que la UE ha hecho mucho por complacer a Reino Unido y no puede ir más lejos (con información de agencias).