Regidor de Tlaquepaque huye de revisión… agentes lo persiguen y balean su auto de lujo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Elementos de la Fiscalía General del estado dispararon contra un auto de lujo y sin placas que era conducido por el regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, debido a que se negó a detener la unidad cuando le marcaron el alto.

Según el funcionario local, quien resultó ileso, desde hace algunos meses vive con el temor de ser secuestrado, y por eso hizo caso omiso cuando le ordenaron detenerse.

“Pensando que eran secuestradores, como lo que está pasando ahorita, están levantando muchos ciudadanos, empresarios, en la zona metropolitana con camionetas con estrobos, entonces, ¿cómo van a querer que yo me pare?”, justificó.

El regidor por Morena explicó que los elementos policíacos, quienes iban en una camioneta sin logotipos y sólo con los estrobos, le marcaron el alto en la avenida Doctor R. Michel, a la altura de un parque, frente a la tienda Sam’s.

Les preguntó qué querían, pero solo le respondieron que se detuviera, por lo que decidió huir.

“A estas alturas, con la delincuencia que hay en la ciudad, ¿quién se va a parar? Yo temí por mi vida. No se vale que a un servidor como ciudadano, ya ni siquiera como funcionario, como regidor, le tiren balazos. Me tiraron a matar, tanto que los balazos traspasaron la cajuela, el asiento y el tablero, cuando ellos alegan que sólo tiraron balazos a la llanta”, declaró Alfaro García.

Y dijo que, si bien su auto circula sin placas, trae un permiso, aunque admitió que no estaba visible.

La persecución en su contra terminó afuera de la casa de la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, porque ella “siempre tiene seguridad”, informó el regidor.

“Él iba manejando, traía un vehículo que no tenía placas y le pidieron que se parara. No se paró y hubo una persecución cerca de 15 minutos, al no pararse, creo que le disparan a la llanta, detiene el vehículo, en estos momentos está la fiscalía junto con él viendo el por qué no se detuvo”, relató la alcaldesa.