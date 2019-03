Morena pierde otro diputado en Legislatura mexiquense

TOLUCA, Edomex. (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado de México perdió otro diputado y la bancada quedó en 36 de 38 que tenía antes, después de que Crista Amanda Spohn Gotzel tomó la decisión de migrar al Partido del Trabajo (PT).

Maurilio Hernández, coordinador de Morena, rechazó, no obstante, que el nuevo movimiento disminuya la fuerza de su fracción parlamentaria, en virtud de que el PT es un aliado legislativo que se desprende de la otrora coalición electoral Juntos Haremos Historia. “En consecuencia, la coalición mantiene su mismo estatus”, confió.

Sin embargo, no descartó que el reacomodo sea parte de una “lucha de baja intensidad”, generada por actores políticos externos, con el propósito de “crear confusión o debilitamiento de los grupos parlamentarios”.

“Entendemos que eso es parte de esta etapa y por esa razón estaremos haciendo lo necesario al interior, cumpliendo con nuestra función y dar resultados a la población, esto implica generar reacciones, por supuesto que así es, estamos en la lucha política y se refleja la participación de todos los factores que intervienen en ella”, expuso.

La salida de Spohn Gotzel, dijo, se sustentó en “razón de su proyecto personal”, y Morena es respetuoso de las decisiones particulares de cada diputado, sin “la pretensión de actuar de manera corporativa”.

Sin embargo, insistió en que este tipo de movimientos son normales y no tienen por qué provocar alarma; incluso admitió que no se descartan nuevos reacomodos en lo que resta de la Legislatura, aunque, confió, no en el caso de Morena.

Este cambio se agrega a la salida de Claudia González Cerón, quien hace unas semanas se sumó al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y cuya salida quebrantó la mayoría simple de Morena.

Acto seguido, Julieta Villalpando dejó el PT para convertirse en coordinadora del Partido Encuentro Social (PES), y cuatro diputados renunciaron al PES para declararse independientes.

A partir de los nuevos reacomodos, además el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue con 12 diputados; la bancada petista subió a nueve; el PAN continúa con siete; cuatro son independientes; el PRD se queda con tres; el PES sigue con dos y el PVEM mantiene dos escaños.