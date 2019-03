AMLO defiende reunión con Kushner en casa de ejecutivo de Televisa; “fue en plan de amistad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la lluvia de críticas por la reunión privada que sostuvo con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, la noche del martes 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que ésta haya sido “en lo oscurito”.

Sostuvo que fue un encuentro “normal, en plan de amistad”, en la casa “de un amigo en común” y que se hizo ahí porque las agendas de los participantes coincidieron.

“Se hizo en una casa particular de un amigo en común porque se ajustó el horario. Él (Kushner) viajó de Estados Unidos solo a este encuentro, tenía su agenda. Igual yo, tenía compromisos y se podía llevar a cabo esa reunión a esa hora, a las 8:00 de la noche. Estuvimos hasta las diez o diez y media. Ahora sí que muy tarde”, explicó.

En su conferencia matutina, consideró “normal” tener esa reunión con uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, “en ese plan de amistad”.

Y detalló:

“Cenamos ahí. No fue una reunión rígida ni acartonada, fue una conversación circular como son estas reuniones muy importantes”.

López Obrador reiteró que el encuentro no fue “en lo oscurito” porque “había testigos y lo informamos”. Dijo que no hubo medios de comunicación “porque fue un encuentro amistoso” y no dio nombres de las personas presentes en la reunión.

Ante la insistencia de la prensa de la razón por la que fue en casa de Bernardo Gómez, también integrante del Consejo Asesor de la Presidencia, y no en Palacio Nacional y con la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contestó:

“Así se dieron las circunstancias, a lo mejor en otra ocasión me reúno con alguien en casa de un periodista, o en casa de un campesino o en casa de un maestro. Fue la coincidencia de que se tiene amistad de las partes y fue en ese ambiente de amistad. Nos sentimos cómodos”.

–¿Por qué aceptó ir usted a casa de un particular siendo usted el presidente de México?— le insistieron.

–Porque no se me quita nada. Yo soy respetuoso de la investidura presidencial. Si fuera a hacer algo indigno, entonces si no podría yo reunirme en ningún lado con alguien, pero yo tengo mi autoridad moral.

El tabasqueño redujo las críticas de los opositores a “celos y sentimientos” y al sentirse presionado, lanzó su conocida frase: “abrazos y amor y paz”.

Pidió que “no haya tantos celos, me llevo bien con todos y tenemos que reconciliarnos. La cuarta transformación también implica la reconciliación nacional e histórica”. Luego, soltó: “no siempre el que ayuda lo hace por interés. Y ya, tan tan”.

Ya en un tono más serio, el presidente destacó que lo importante es mantener una “relación de amistad” con Estados Unidos. Aclaró que México no es como Italia, Francia ni Brasil, ya que comparte tres mil 180 kilómetros de frontera y allá viven 24 millones de mexicanos.

“Por razones de geopolítica tenemos que mantener un cuidado mayor de la relación con el vecino, Estados Unidos (…) compartimos historias de confrontación y momentos de amistad y solidaridad”, añadió.

Ayer, el tabasqueño dijo que en la reunión con Kushner se abordó la cooperación para el desarrollo y la posible firma de un acuerdo de inversiones por cerca de 10 mil millones de dólares. Dijo que reafirmaron el compromiso de que se apruebe el T-MEC y la disposición de Estados Unidos para revisar los aranceles al acero.