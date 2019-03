Fueron dos las entrevistas de AMLO y Colosio: Clara Jusidman

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Andrés Manuel López Obrador se reunió dos veces, no una, con el entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ambas entrevistas se realizaron en la casa de la activista y defensora de derechos humanos Clara Jusidman.

Las dos se dieron en 1994. La segunda dos días antes del asesinato de aspirante priista.

Jusidman hizo la revelación a Proceso en julio pasado en una entrevista que se publicó en el especial que sobre López Obrador realizó este semanario bajo el título de El rudo y largo camino al poder, que empezó a a circular en septiembre.

A continuación se reproduce la entrevista de Álvaro Delgado con Jusidman.

“El pleito de López Obrador con Salinas se extendió todo el sexenio y hacia la elección de 1994, Jusidman revela que, en su domicilio de Las Lomas de Chapultepec, se reunió el primero con Luis Donaldo Colosio. Fueron dos encuentros de los que ella, amiga de ambos, fue anfitriona.

“Esto no lo he platicado nunca. Andrés habló dos veces con Colosio, aquí en la casa, porque no quería que el candidato fuera Roberto Madrazo”, revela Jusidman, en entrevista con el reportero el miércoles 18 de julio, en su domicilio.

Ambas se realizaron en 1994, ya en el ocaso de Salinas. La segunda, dos días antes del asesinato de Colosio en Tijuana, Baja California.

“Aquí estuvieron dos días antes de que mataran a Luis Donaldo. En dos ocasiones se reunieron aquí en la casa, porque Andrés decía que era el único lugar que tenía confianza. Yo obviamente no estuve en la reunión de ellos, pero entiendo que la preocupación era que Madrazo iba a ser el candidato”.

Finalmente, por decisión de Salinas, Madrazo fue el candidato del PRI en la elección de noviembre, que oficialmente ganó, prolongando el pleito con López Obrador, quien como jefe de gobierno hizo secretario de Finanzas a Gustavo Ponce, su compañero en el Inco con Jusidman.

Ponce había sido subsecretario de la Contraloría de la Federación, que en el sexenio de Ernesto Zedillo dio seguimiento a las investigaciones de corrupción de Raúl Salinas, y en el gobierno de López Obrador fue exhibido jugando en Las Vegas.

“Me da mucha tristeza lo de Gustavo Ponce. A Ponce tal vez le gustaba el juego, no era un tipo deshonesto, pero fue el subsecretario de la Contraloría que le dio seguimiento al caso de Raúl”, dice Jusidman, quien recuerda que Zedillo ordenó cerrar el caso.

“Pero Gustavo no cerró el caso y Carlos lo amenazó. Le dijo: ‘Nos las vas a pagar’. Entonces los diez años de Gustavo en una prisión de alta seguridad tienen que ver con Carlos Salinas, no tienen que ver con el robo de 30 millones. Y ahí me da mucho dolor, porque siento que Andrés tampoco lo defendió.

“Yo no siento que Gustavo sea un individuo corrupto. Bejarano salió por sus relaciones políticas, pero Ponce fue objeto de una venganza muy clara de Salinas. Y ahí no sé Andrés qué hizo. Yo misma me siento hasta culpable de no haber podido hacer nada. Pero esa es una historia, pero Carlos todo el tiempo estuvo ahí con un afán de venganza y control”.

–¿Ponce venía del Inco?

–Sí, era el director. En el 85 se muere el director y Gustavo era su segundo. Gustavo pasa a ser director, igual que Andrés. Los dos se conocen en el Instituto. Y luego Gustavo se fue a Diconsa, era un cuate abusado, y Andrés se lo llevo como secretario de Finanzas.

Jusidman, como López Obrador, también se le insubordinó a Salinas: Tras salir de la Secretaría de Pesca, le pidió ser asesora de Fernando Ortiz Arana en el Senado y ella se negó.

“¡Yo nunca voy a aceptar una subordinación a un personaje como Carlos Salinas!”, afirma Jusidman, quien dice que esa misma actitud asumió López Obrador.

“Yo creo que eso a Carlos le molestó mucho de Andrés. ¡Se le escapó de las manos! Vea la cantidad de gente que, a pesar del daño que le ha hecho Salinas, no se atreven a hacer una ruptura con él. Es esta cosa de dominación y control, y de movimiento de grupos: ‘tu destino está ligado a mi destino, que es muy de la concepción de los grupos políticos en México”.

–¿Sigue vigente Salinas?

–Sigue vigente. ¡Salinas sigue teniendo un poder muy grande!”

–¿Prevé que haya más choques con López Obrador?

–No creo, porque fue tan fuerte el apoyo a López Obrador, tan clara la señal de las gente que está harta, que van a mantener una sana distancia.

“A López Obrador tampoco le va a convenir hacer una confrontación y el otro va a tener que estar medio calmado, pero tiene todos sus hilos y controles en la parte económica. Yo pienso que Andrés entiende que entrar a una confrontación directa con Salinas no lo va llevar a mayor cosa”.