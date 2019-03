El Ejecutivo no promoverá leyes que regulen las comisiones bancarias: López Obrador

ACAPULCO, Gro. (apro).- Durante su participación en la clausura de la 82 Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavó las manos en el tema de la reducción en las comisiones que cobran los bancos.

“No vamos nosotros a promover desde el Ejecutivo ninguna ley que regule, que obligue al cobro de comisiones, es decir, que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos. Un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir, porque los compromisos se cumplen”, soltó.

Justo lo que querían escuchar los banqueros reunidos en el Salón Exhibit del Hotel Princess. Y se encendieron los aplausos, que se apagaron casi enseguida cuando el mandatario soltó:

“Aclaro que estamos en una etapa nueva de respeto a los poderes, que ya no es el Ejecutivo el poder de los poderes. Ahora hay independencia, hay autonomía del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Lo mismo la autonomía y la soberanía de los estados y de los municipios. Se respeta el estado de Derecho.

“Aclaro esto para que no se piense que hay un doble discurso. No tenemos como doctrina la hipocresía, no es que el presidente dice una cosa, pero los legisladores, por instrucciones del presidente, están actuando de otra manera. Cada quien es responsable de sus actos. Con claridad yo fijo la postura del Poder Ejecutivo que represento”.

Así, López Obrador pintó su raya en cuanto al tema de la reducción de comisiones bancarias, mientras en el Senado avanza la iniciativa.

Para no desanimar el festejo de los banqueros, que ahora serán liderados por Luis Niño de Rivera, el mandatario federal matizó al manifestar que el problema puede atenderse no con regulaciones, sino a través de la competencia.

Y recalcó: “Hoy por la mañana recordaba una frase de un liberal extraordinario, un buen presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, que decía respecto a la libertad de prensa que ‘la prensa se regula con la prensa’. Es lo mismo que se puede aplicar en el caso de este sector: que los bancos se regulen con los bancos con un elemento que es clave para el buen manejo de la economía, la competencia”.

Abundó: “Antes de empezar a regular, que se empiecen a mejorar las condiciones para la competencia. Esto es como la democracia, que no haya monopolios económicos y financieros, ni monopolios de poder. Si hay muchos bancos, hay competencia, y los banqueros van a tener que ofrecer mejores condiciones a los clientes, y eso va a tener que disminuir el cobro de comisiones”.

Insta a cobrar menos por remesas

El presidente aprovechó para poner las cartas sobre la mesa ante los banqueros. Por una parte, prometió otorgar más concesiones, más bancos, de preferencia regionales, en el mediano plazo, pero también pidió reducir las comisiones en las transacciones de las remesas que ingresan al país y que en 2018 acumularon 33 mil 481 millones de dólares, según cifras del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los análisis de BBVA Bancomer, del total de transferencias, el 28.3% se realiza a través de instituciones bancarias, mientras que las instituciones no bancarias (tiendas, farmacias, autoservicios, etc.) hacen el restante 71.7% en lo que respecta a envíos de dinero que mandan los mexicanos radicados en el extranjero. El 97.7% se da mediante transferencias electrónicas.

“Lo otro que es importante en el corto plazo es que podamos mandar un mensaje, llegar a un acuerdo también a partir de la competencia para no cobrar tanto a los paisanos, migrantes, que envían remesas a sus familiares, que se pueda abaratar este servicio con competencia”, pidió el tabasqueño.

A diferencia del año pasado, cuando en ese mismo foro resaltó que “no amarraría al tigre en caso de un fraude electoral”, López Obrador se llenó de optimismo y manifestó que en la Convención Bancaria de 2020 las buenas noticias reinarán.

“Yo quiero estar dentro de un año aquí, con ustedes, y quiero poder decir: ‘Se hizo un esfuerzo, y por la competencia ahora se cobra menos por el envío de remesas’. Estamos hablando de alrededor de 35 mil millones de dólares al año. Esos ingresos son la fuente principal que tiene nuestro país y es una derrama económica con dimensión social”.

Sentenció: “Nos vamos a ver aquí dentro de un año, van a marchar mejor las cosas, vamos a poder venir a decir que ya está creciendo más la economía, que está controlada la inflación, porque le estamos haciendo caso y actuando con mucho respeto con el Banco de México”.

Incluso se comprometió a premiar al banco que cobre menos comisiones por transferencias de remesas.

“Y voy a regresar, reitero, dentro de un año para decir: ‘Este es el banco que mejor trató en comisiones a nuestros paisanos que envían remesas a sus familiares’, y aquí le vamos a dar ese reconocimiento a esa institución bancaria en nombre del gobierno de la República”.

Así, el Ejecutivo dejó claro que la competencia es la mejor solución para disminuir las comisiones bancarias, pero para el Legislativo lo es la regulación, mientras que para bancarios es la tecnología, como lo dejó ver el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera:

“Lo que estamos haciendo es transitando del mundo analógico al mundo digital para reducir costos y que ahí haya cero comisiones. Ese es un cambio sustancial para empezar, y vamos a seguir compitiendo en los servicios y vamos a hacer propuestas después de un análisis detallado de qué comisiones tenemos y dónde ya no cobramos, pero no lo hemos comunicado adecuadamente y ya hemos bajado comisiones desde hace tiempo”.