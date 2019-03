Google quiere cambiar las reglas del juego… y tomar el control

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El futuro del videojuego no es una caja: es un lugar para todas las formas de jugar”. Con esta frase promocional, el gigante tecnológico Google define Stadia, su apuesta para competir en un género del entretenimiento dominado por la triada Sony, Microsoft y Nintendo. Aunque mostró músculo, sus probabilidades de triunfo son inciertas.

Stadia se convirtió en el lanzamiento más controversial de la Game Developers Conference celebrada esta semana en San Francisco, California, al proponer un modelo basado en streaming —transmisión en línea— sin necesidad de consola, discos o descargas en algún dispositivo.

Introducing #Stadia, an all-new way to play from Google. Coming in 2019 → https://t.co/k04HS5hrVw #GDC19 pic.twitter.com/UQvD3m4jkJ

— Google (@Google) March 19, 2019