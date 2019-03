En público, Trump odia a Facebook; en privado, es donde más se anuncia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la menor provocación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refrenda su animadversión por compañías como Facebook y Google; sin embargo, de manera discreta, ha invertido mucho más en anuncios en ambas plataformas que cualquiera de los demócratas que buscan enfrentarlo en 2020.

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2019