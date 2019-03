“Luis Donaldo no quiere flores. Quiere justicia”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Cuatro coronas fúnebres y dos arreglos de flores blancas acompañan este sábado el busto de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado hace 25 años en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

En listones blancos y morados, las coronas anuncian quién las ofrendó: Fundación Colosio A. C., Manlio Fabio Beltrones, CEN del PRI y Cristina Díaz.

A los costados penden dos mantas del Partido Colosista que a la letra dice: “Tres balas institucionales acabaron con Colosio, más no con sus ideales. La mafia del poder (Salinas, Zedillo y Camacho) responsables del asesinato. Ni perdón, ni olvido! Los colosistas tenemos esperanza de que la 4a. Transformación haga justicia a Colosio”.

Paseantes y turistas extranjeros que pasan por el lugar se detienen a leer las consignas y a tomarse fotos.



Esta mañana, integrantes de la asociación Partido Colosista, presidida por Gonzalo Navor Lanche, realizaron una guardia de honor en el busto ubicado en la esquina del Paseo de la Reforma y la calle Anatole France, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Soy producto de la cultura del esfuerzo, no del privilegio”, dice la placa del monumento colocado el 23 de marzo de 1995, un año después del crimen que marcó un cambio en la historia política de México.

En entrevista con proceso.com.mx, Navor Lanche pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, reabrir el expediente y continuar con el proceso judicial “para que se haga justicia a Luis Donaldo y se castigue a los autores intelectuales del crimen”.

El expriista dijo que en la agrupación: “No estamos de acuerdo con la tesis del asesino solitario. Fue un crimen de Estado y señalamos como responsables a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Manuel Camacho que, aunque ya falleció, no lo exime de la perversidad política con la que actuaron. Colosio fue víctima del mismo sistema y de su mismo partido”.

Según Gonzalo Navor, “Ser priista es un delito federal. Nosotros No queremos venganzas. Dese hace 25 años hemos trabajado permanentemente en el país con el propósito de retomar sus ideales. El crimen ya pasó, para el régimen ya es caso cerrado, ya dijeron su verdad jurídica , pero no tienen la razón. Millones de mexicanos no creemos en la designación de cuatro fiscales a modo para garantizar la impunidad a los intelectuales, entre ellos, (José María) Córdova Montoya”.

El Colosista reprochó que cada año militantes del PRI, acuden al busto del candidato presidencial a conmemorar su muerte.

“Vienen a dejar coronas, pero con eso no limpian su culpa. Luis Donaldo no quiere flores. Quiere justicia. Se burlan de él. primero lo Matan y luego le traen flores”, dijo.