Padre pide a la Fiscalía de NL reactivar búsqueda de su hijo desaparecido

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Ernesto Vidal Negrete pidió a la Fiscalía General de Nuevo León que reactive el expediente para que sea buscado su hijo, que desapareció entre el 10 y 11 de abril del 2011, luego de atender un compromiso social en el municipio conurbado de Santiago.

El caso de Ernesto Efraín Vidal Flores se encuentra archivado y el agente del ministerio público asignado al caso parece que ya lo olvidó, pues las diligencias están estancadas.

La falta de noticias de la investigación para esclarecer la desaparición de su hijo, lo mantiene a Ernesto Vidal en permanente agonía junto con su esposa, pues quieren tener noticias de su hijo, y ninguna autoridad se ocupa de localizarlo, denunció.

Recordó que el día de los hechos, Ernesto Efraín, quien entonces tenía 30 años, fue invitado a una alberca en la comunidad de El Uro, y posteriormente salió dos amigos a comer tacos, al parecer en Monterrey, y al día siguiente ya no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

El padre de la víctima ha dicho que él y sus amigos fueron secuestrados por un comando armado. A Efraín Vidal y a otros dos acompañantes se los llevaron y se desconoce hasta ahora dónde están.

Denunció que ha sido ignorado y a veces maltratado por la titular de la Comisión Estatal de Atención a víctimas (CEAV), Aixa Alvarado, pues no solo se ha desentendido de su caso, si no que la ha tratado de una manera inapropiada cuando ha demandado ayuda.

“La señora Aixa se ha portado mal y a veces cruel, pues nunca ha hecho efectivo su compromiso de búsqueda. Y, la verdad yo no quiero dinero, me disgustaría que me lo dieran como reparación de daño. Que lo donen a la cruz Roja o a algún otro lugar. Lo que quiero es noticias sobre mi hijo, encontrarlo”, señaló don Ernesto.

Al conmemorar el próximo mes el octavo aniversario de la desaparición de Efra, como le dicen a su hijo, espera que el Ministerio Público estatal que lleva su caso “se toque el corazón” y ponga a agentes a investigar y resolver el caso de desaparición.