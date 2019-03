Para ubicar a los desaparecidos, habrá presupuesto ilimitado, promete López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para la búsqueda de desaparecidos habrá presupuesto ilimitado por lo que urgió a la identificación de 26 mil cuerpos.

En el marco de la reinstalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el mandatario aseveró que es prioridad de su gobierno encontrar a desaparecidos con vida.

“Los queremos vivos, ese es del deseo y vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que los recursos estarán disponibles gracias a las políticas de austeridad que aplica su gobierno.

“No sólo es asunto de una Comisión, sino es una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el Gobierno, ese es el compromiso. Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera”.

“Estamos haciendo un Gobierno austero, sin lujos y vamos a ahorrar y lo que se obtenga, lo que se libere por la austeridad, se va a destinar a esta justa causa de encontrar a los desaparecidos”.

También, llamó a que se agilice el proceso de identificación en las instancias forenses.

“Se necesita con urgencia lo de la identificación y todo el sistema forense. Hay que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses, eso urge, lo tenemos que resolver lo más pronto posible, que nos fijemos una fecha para la presentación de un programa con la participación de familiares, de los ciudadanos Gobernadores que nos ayudan, de las distintas organizaciones de derechos humanos, pedir la cooperación a organismos internacionales especializados y elaborar un programa específico para este propósito”, expuso.

El presidente confió que los gobernadores hagan el compromiso de tener instaladas en septiembre las comisiones de búsqueda.

López Obrador se comprometió a que en tres meses se volverán a reunir para evaluar el funcionamiento de las instalaciones forenses y la instalación de las comisiones locales de búsqueda.