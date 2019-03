López Obrador refrenda sus ataques a la “prensa fifí”; son hipócritas, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante los cuestionamientos de los reporteros sobre el calificativo de “prensa fifí”, utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a aquellos medios de comunicación que lo “cuestionan” o “difaman”, el mandatario soltó:

“No me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los ‘fifí’ tiene como doctrina, y podría decir su única doctrina, la hipocresía”.

Agregó en su rueda de prensa matutina.

“Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras. Existe un partido conservador, están molestos con nosotros, querían seguir manteniendo este régimen de injusticia, de corrupción, de privilegios, querían que continuara el saqueo en el país y la gente dijo: ‘Basta’, aprobó que se llevan a cabo los cambios, las transformaciones y ellos no se resignan”.

Para el tabasqueño, el término “fifí” no es una invención, además argumenta que es parte de la democracia y la libre expresión.

“Existe una prensa ‘fifí’, no es una invención, existe el partido de los ‘fifí’, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido, no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios… Entonces, el señalar de que existe un partido conservador, de que existe una prensa ‘fifí’, pues es decir lo que considero real, no es una inversión; y es parte de la democracia que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos, con libertad y con respeto”.

López Obrador ahondó:

“Si la prensa ‘fifí’ todos los días, un día sí y el otro también se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, todos los días, como sistema –porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios, del director, de un medio, de un periódico, una consigna a todos–, pues entonces tenemos el derecho de decir: Existe esta prensa conservadora, ‘fifí’. Y es lo único que hacemos, señalarlo”.

El presidente recordó los casos de censura hacia Carmen Aristegui y de José Gutiérrez Vivó en los que, según el tabasqueño, los “medios fifís” se quedaron callados y quedaron como “cómplices”.

“Porque ellos defendieron gobiernos que persiguieron a periodistas, ellos defendieron gobiernos que por consigna les quitaban sus programas, los desterraron incluso –el caso de Gutiérrez Vivó– y esa prensa fifí se quedó callada, actuó con un silencio cómplice; lo de Carmen Aristegui, lo mismo”.

A pesar de los “agravios”, López Obrador aseguró que siempre será respetuoso de los medios de información y “siempre vamos a respetar a la prensa fifí; es decir, que se exprese libremente, nada más que nos den la posibilidad de la réplica, pero nunca vamos a actuar como los gobiernos que ellos defendieron”.

Es libertad de expresión, dice Encinas

Hasta el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas defendió al presidente por el uso del término “fifí”.

En la rueda de prensa en la que se tocó el tema del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un reportero le cuestionó:

–La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora, ¿no favorece el mal estado de las cosas, ya de por sí muy descompuestas en el país?

–En el caso de las declaraciones del presidente sobre la prensa, yo creo que el presidente de la República tiene toda la libertad, así como de escuchar la crítica, de emitir su propia opinión en un debate público, sano entre los medios de comunicación y el gobierno federal—respondió Encinas.