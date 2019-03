Secretario de Gobierno de Michoacán renuncia por problemas de salud

MORELIA, Mich. (apro).- Pascual Sigala Páez, secretario de Gobierno de Michoacán, renunció hoy a su cargo para atender –dijo—problemas de salud.

Sigala Páez fue nombrado secretario de Gobierno por el gobernador Silvano Aureoles el 16 de marzo de 2018 y desde hace unos meses se dio a conocer su delicado estado de salud. Finalmente optó por retirarse y así lo anunció este lunes:

“Nadie somos indispensables, hoy me voy por una necesidad personal y lo hago sabedor de que el gobernador requiere respaldo, acompañamiento, no me voy a alejar, porque soy parte fundador del este proyecto”, dijo ante los medios de comunicación.