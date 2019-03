Activan alertas por desaparición de familia en Tlaquepaque

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, dio a conocer que se instrumentó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una familia desaparecida en San Pedro Tlaquepaque.

Sobre el caso de otras tres personas que el miércoles 13 fueron sacadas de un domicilio por sujetos armados, mencionó que se otorgaron “medidas de protección” para sus familiares.

El pasado sábado 16, las niñas Zoe Valentina (1 año 5 meses) y Ariadne Hazel Torales Andrade (2 años 6 meses), quienes se encontraban en compañía de sus progenitores, Luisa Fernanda Andrade Gamón y Marcos Heliodoro Torales Sánchez, desaparecieron en San Pedro Tlaquepaque, denunciaron los abuelos paternos y maternos de las menores.

#AlertaAmber solicita tu apoyo para la búsqueda y localización de la menor ZOE VALENTINA TORALES ANDRADE de 1 año 5 meses de edad. Gracias por compartir esta información. pic.twitter.com/IKvw0HttPj — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 24 de marzo de 2019

#AlertaAmber solicita tu apoyo para la búsqueda y localización de la menor ARIADNE HAZAEL TORALES ANDRADE de 2 años de edad. Gracias por compartir esta información. pic.twitter.com/liCeDRrYQc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 24 de marzo de 2019

Según Blanca Trujillo, las cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde vive la familia grabaron el momento en que los cuatro integrantes salieron en su vehículo “sin ningún acto de violencia, sin ser seguidos por nadie”.

De igual manera, descartó que tuvieran amenazas o que estuvieran en peligro, e insistió que se investiga el entorno familiar y de amistades.

“Estando con sus padres (las dos menores, Zoe y Ariadne) no hay ningún delito de por medio, y simplemente lo que se busca es localizar a la familia, confirmar que estén bien, y si por su propia voluntad se ausentaron, ese podría ser un también supuesto, y están bien, con buena integridad y con su familia, obviamente no habría delito qué perseguir. En su momento la carpeta se daría de baja, pero mientras no se investigue qué pasó con la familia, por eso se activó la alerta, aunque iban juntos”, explicó la funcionaria.

Expresó que además del operativo de búsqueda se activaron las alertas Alba, para localizar más rápido a la madre, y Amber, para sus dos hijas.

En relación con la desaparición –desde el pasado miércoles 13– de Lázaro Sánchez, César Hernández y Eligio Sánchez Radilla, la fiscal mencionó que la denuncia se presentó dos días después, el viernes 15.

En un inicio se mencionó que el día de su desaparición, los tres hombres se encontraban en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero, en Tlaquepaque, cuando unos sujetos vestidos con uniformes de militar ingresaron y se los llevaron por la fuerza.

Blanca Trujillo precisó que dentro de la carpeta de investigación no está acreditado el parentesco de Eligio Sánchez Radilla con la activista Tita Radilla, sólo se confirmó que los sujetos armados que ingresaron al domicilio se llevaron a sus víctimas en dos vehículos tipo sedán y “desde ese momento se desconoce su paradero”.

Descartó que se trate de un caso de desaparición forzada, puesto que “no se menciona la participación de ningún vehículo que sea de fuerzas militares o fuerzas federales, estatales o municipales con rótulos, ni se acredita (…) que haya la participación de alguna autoridad”.

Asimismo, indicó que se cuenta con un testigo, además de que, subrayó, “se otorgaron medidas de protección a la familia” por prevención.

La funcionaria estatal precisó que ninguno de los tres hombres había sido amenazado y que todos ellos se dedicaban a actividades comerciales.