“Se cumplirá llamado a pobreza franciscana”: Alfonso Romo anticipa más recortes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca realizar nuevos recortes presupuestales en las dependencias.

En su participación en la 102 Asamblea Anual de la America Chamber (AmCham), Romo señaló que “lo que dice, lo hace. Lo de pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana, no lo duden. En las últimas dos semanas nos han pedido más recortes”.

De acuerdo con el funcionario, “el problema de recortar tanto es que yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron una gran parte del presupuesto y de la gente. Tenemos una inercia que no podemos cortar y no queremos paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en un déficit fiscal, no tengan duda”.

Agregó que el presidente “primero hace otras cosas que no cumplir este mandato, para bien o para mal. Ya veremos después cómo corregirlo, pero hoy no. Y como vemos que se puede bajar, por eso nos están pidiendo otro recorte”.

Luego ante reporteros, el exempresario neolonés precisó que “nos dijeron de cuánto (será el recorte) porque queremos ser muy responsables fiscalmente. El presidente nos lo pidió en el Salón de Tesorería y estamos todos analizando si algo sucede. Si no sucede, no pasa nada. Es como de previsión, exactamente, porque queremos cumplir al 100 por ciento lo que hemos dicho. Será en todas las secretarías”.

Durante la 102 Asamblea de la AmCham Jorge Luis Torres Aguilar, Presidente de FedEx Express en México, fue nombrado como nuevo Presidente de este organismo empresarial binacional, para el periodo 2019-2020, en sustitución de Mónica Flores.

El nuevo líder empresarial enfatizó cinco prioridades:

En primer lugar, fortalecer la legalidad y la seguridad; promover condiciones de certeza a la inversión; mantener un diálogo abierto y constructivo con las autoridades de los tres niveles de ambos lados de la frontera; una mayor vinculación con tomadores de decisiones en Estados Unidos; y seguir contribuyendo a formar una comunidad de negocios mejor preparada y mejor conectada, apegada a los principios de legalidad y responsabilidad social.