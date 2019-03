Arctic Monkeys, temblor rockero en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde del domingo 24 de marzo, un poderoso rock y de excelente hechura irrumpió al Foro Sol con los Arctic Monkeys, a la par de tener como invitados especiales a The Hives y Miles Kane.

La fina banda británica fue perfectamente cobijada con este par de actos previos a su show para calentar uno de los conciertos más esperados este 2019 en la Ciudad de México.

El músico inglés Miles Kane tuvo el encargo de abrir el espectáculo rockero desde las 18:00 horas. Con solamente 45 minutos y una precisa selección de rolas animó el soleado día con “Inhaler” y “Come Closer”. Tras breve receso, la estafeta llegó a los suecos The Hives, quienes rápidamente demostraron la buena actitud y energía escénica.

Rock aguerrido de dosis punk alegraron la fiesta de la mano de su locuaz vocalista, Pelle Almqvist, quien durante 40 minutos interactuó incesantemente con su público: les habló en español, se bajó del entarimado, besó la mano de algunas fans y estrechó las manos.

“Come On!”, “Main Offender” y “Tick Tick Boom” complementaron la presentación, para que The Hives quedaran complacidos al igual que la gente mientras caía una fresca noche primaveral.

Monos del arte

El hervidero de emociones detonó a las 20:50 cuando se vio en el entablado al enigmático y galante Alex Turner, líder de los aclamados Arctic Monkeys que llevó al inmediato éxtasis a 65 mil espectadores.

La apertura fue rotunda con “Do I Wanna Know?” y la explosiva “Brianstorm”, misma que literalmente hizo que temblar al Foro Sol en plena locura, brincos y griteríos frenéticos.

Caló los tímpanos diciendo Turner:

“¡Hola mis amigos! ¿Cómo están?”.

Palabras suficientes para el estruendoso clamor generalizado y las pasiones encendidas que permanecerían la velada entera. Oculto tras sus gafas oscuras prácticamente durante todo el concierto y cubierto por una chamarra de piel negra, el líder de los Monkeys siempre se mostró amable y agradecido.

“Snap Out of It” y “One Point Perspective” dibujaron de magia la gala, mientras las multitudes prendían las lucecillas de sus celulares para cubrir el Foro como un gran manto astral.

“I Bet You Look Good on the Dancefloor”, puso a menear los cuerpos al igual que “Library Pictures”, “The Ultracheese”, “Teddy Picker” y “Dancing Shoes”.

Una producción colorida sin mayor parafernalia estuvo centrada en los músicos, fórmula contundente para quedar atrapados de principio a fin. Cautivaron ágilmente de su repertorio voraz “Why’d You Only Call Me When You’re High?” y “Tranquility Base Hotel & Casino”. El ocaso avizoraba con “Crying Lightning”, “Pretty Visitors” y “Four Out of Five”, cuando los magistrales “monos artistas del ártico” daban salida en falso. Sin embargo, compartirían unos regalitos más: “Star Treatment”, “Arabella” y “R U Mine?”.

El cierre catártico bañó al Foro Sol cercanas las 22:30; a Alex Turner y su compañía se les miraba en las pantallas sonrientes, estallando el aullido de los presentes con aplausos para ver al conjunto partir satisfecho. En el telón de fondo quedaban las luces con la palabra “Monkeys”, y con ese brillo en los ojos los reunidos salían contentos tras un domingo inolvidable cargado de buen rock.