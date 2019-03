Defensa de El Chapo pide repetir juicio; impugnan a jurados por incumplir reglas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán pidió hoy la repetición del juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, tras la publicación de una nota periodística en las que se afirma que algunos integrantes del jurado no cumplieron las normas impuestas por el juez Brian M. Cogan.

El lunes 25 de febrero, el juez federal había otorgado un mes más de plazo a la defensa del narcotraficante para solicitar un nuevo juicio. Tres días antes, el abogado Eduardo Balarezo le había solicitado ampliar el plazo para analizar la evidencia que, en su opinión, reveló negligencia del jurado que pudo haber afectado a su cliente.

Varios integrantes del jurado en Nueva York que el pasado 12 de febrero declararon culpable por unanimidad al Chapo rompieron reglas impuestas por el juez, informó la revista estadunidense Vice ocho días después del veredicto.

Cogan había ordenado a los 12 miembros del jurado que no revisaran el caso en los medios o en las redes sociales y que tampoco hablaran entre ellos acerca del mismo, con el objetivo de que el veredicto se decidiera sólo sobre las evidencias presentadas por la fiscalía en la corte.

Sin embargo, uno de los jurados dijo de manera anónima a Vice que él, así como otros de sus compañeros, rompieron dichas reglas, ya que después de tres semanas de juicio era muy difícil no hablar del caso entre ellos.

En la entrevista admitió que él y otros jurados revisaban constantemente las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso contra el capo sinaloense, cuya sentencia –de posible cadena perpetua– será dictada el próximo 25 de junio.

La entrevista fue retuiteada por el litigante Balarezo con la leyenda “¿Juicio justo?”.

En una publicación posterior, dio a conocer un comunicado en el que expresaba su preocupación por la nota de Vice y las acciones que emprenderían en consecuencia.

Entre las informaciones a las que tuvieron acceso los jurados están los documentos judiciales en los que se consignaba que El Chapo habría pagado por tener sexo con menores de edad.

Otra de las reglas rotas por los jurados fue platicar entre ellos de sus impresiones.

Algunos, dijo la fuente de Vice, se sentían tristes por la idea de que El Chapo pasara el resto de su vida entre rejas y en aislamiento, mientras que otros les horrorizaba que la fiscalía empleara a narcotraficantes en el juicio.

De acuerdo con el diario The New York Post, El Chapo contrató al abogado Marc Fernich, especialista en “apelaciones sofisticadas”, para unirse a su equipo legal integrado hasta ahora por Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Purpura.

Fernich firma la petición de hoy, que demanda llevar a cabo una audiencia para investigar la magnitud de lo revelado a Vice.

Statement on Joaquin Guzman's motion for a new trial due to massive juror misconduct. It should be noted that the motion for new trial was written by #MarcFernich who is the top appellate attorney in New York if not the country. #ElChapohttps://t.co/vPsKkd4h3Q pic.twitter.com/lAtOX1GAq0

— Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) March 26, 2019