De 63 años, Elvia Martínez regresó al CCH Sur para terminar sus estudios (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi cuatro décadas después de haber abandonado sus estudios, Elvia Martínez Reséndiz, de 63 años de edad, regresó al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para concluir sus estudios de bachillerato.

Tras una plática con su sobrina, Elvia, quien pertenecía a la generación 1982, se dio cuenta de que su situación le permitía continuar con sus estudios de bachillerato y decidió volver para cerrar este ciclo.

A sus 63 años le pareció que la vida le brindó una nueva oportunidad, pues, afirmó, siempre le gusto estudiar.

En su vuelta al bachillerato, recibió el apoyo de sus maestros, lo que le permitió concluir sus trabajos, tareas y proyectos.

Además, pudo realizar su servicio social en diferentes opciones técnicas como análisis clínicos, administración, desarrollo infantil y urgencias médicas.

“Me siento plena y feliz porque a pesar del tiempo me di cuenta que puedo interactuar todavía con la juventud y estar a la par”, expresó.

Elvia afirmó que su siguiente paso será ingresar a la carrera de Medicina en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, pues, afirmó orgullosa, lo hace por satisfacción.

En un mensaje a los estudiantes, Elvia invitó a los jóvenes a hacer lo que les gusta y aprovechar las oportunidades a su alrededor:

“Los invito a que sigan sus aptitudes: si les gusta algún oficio, la escuela, el deporte, no se estanquen, porque siempre hay una oportunidad, no importa la edad. Siempre hay un mañana y definitivamente los invito a que sigan todo aquello que no hicieron, y a hacer lo que les guste”.