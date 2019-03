Alfredo Harp Helú invertirá entre 50 y 70 mdp en el estadio de Algodoneros de Guasave

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El dueño y presidente de los Diablos Rojos del México, Alfredo Harp Helú, anunció que invertirá entre 50 y 70 millones de pesos –y “un poco más”, si fuera necesario– en la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón de Guasave, Sinaloa, donde a partir de octubre jugará por primera vez en cinco años el club Algodoneros, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Harp Helú aclaró que de ninguna manera participará en la operación del equipo, no será socio inversionista y aclaró que el dinero que invertirá no será deducible de impuestos y, por lo tanto, él no obtendrá ningún beneficio.

“Yo ofrecí entre 50 y 70 millones de pesos y si fuera un poquito más, a lo mejor si nos convencen, sí lo hacemos (…) Conste que esto no es deducible ni nada. Lo voy a hacer de mi bolsa, nada de que mis fundaciones lo van a hacer porque no se puede. Con el apoyo ya estamos iniciando, esperamos que nos den el proyecto ejecutivo completo para hacer la remodelación lo más pronto posible. La Liga Mexicana del Pacífico tendrá que ver entre los candidatos que hay quiénes van a ser los socios. Para la operación no habrá recursos económicos, no los ofrecimos y no lo vamos a dar. Sólo si lo requieren seré un consejero consultivo por un tiempo para ayudar a que en lo administrativo, financiero y deportivo sea un club competitivo”, declaró.

Por otro lado, Harp señaló que está satisfecho con el acuerdo que hace dos semanas firmaron la oficina del Comisionado de las Grandes Ligas y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) mediante el cual cuando un club firme a un pelotero prospecto mexicano le dará a éste un bono completo, en tanto que el equipo vendedor recibirá el 35 % de dicho bono.

Este nuevo esquema deja en desventaja a los equipos de la LMB, toda vez que el porcentaje que recibirán no en todos los casos cubre la inversión realizada por el desarrollo de los jugadores. Harp aclaró que esto no afectará a los Diablos Rojos del México y que, en todo caso, para compensar tendrán que vender más jugadores.

“Estamos satisfechos con el acuerdo. Nuestro objetivo es seguir desarrollando peloteros y si el valor (el bono completo que recibirán) les favorece a ellos y a sus familias, estoy de acuerdo. Nosotros vamos a tener que incrementar la cantidad de peloteros que vendamos. No nos afecta. Yo tengo un presupuesto claro a muchos años de cuánto va a costar la academia (de Oaxaca, donde Diablos desarrolla jugadores) y cuánto podría recuperar”, precisó.

El manager de Diablos Rojos, Víctor El Flamingo Bojórquez, dio a conocer que ya han estado practicando con la Franklin, la pelota con la que se jugará la temporada 2019 de la LMB, que sustituirá a la Rawlings, la que se usa en Grandes Ligas y que por un desacuerdo comercial con la Liga ya no se empleará.

“Los comentarios de algunos pitchers son que los pitcheos rompientes son más efectivos con la Franklin que la Rawlings. Creo que va a haber muchos pros, pero también muchos contras. Vimos en un juego en Oaxaca que vuela un poquito más que la Rawalings. Hemos tenido poca oportunidad de trabajar con ella. Hay que esperar que empiece la temporada para ver cómo nos va a ir con la pelota”, señaló.

Los Diablos Rojos presentaron el roster con el que comenzarán la temporada 2019, en donde destaca la contratación del exligamayorista Jorge Cantú y el regreso de Japhet Amador, quien jugó el año pasado en la Liga Japonesa.