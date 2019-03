Salinas Pliego cuestiona “caridades” de AMLO; propone generar “un cambio cultural”

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas y asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la política social del gobierno federal pues consideró que no es con “caridades” como se resolverá de fondo la pobreza en México.

“A lo mejor se puede mitigar un poco su situación personal con unas caridades públicas o privadas, pero las personas en situación de pobreza están ahí por una condición mental, porque no están preparados para enfrentar y prosperar en el mundo actual. Y por eso digo que hay que generar un cambio cultural”, opinó el magnate.

En la conferencia “Mentalidad y Riqueza: ¿Cómo lograr una prosperidad incluyente?”, que dictó hoy en la Universidad Marista, el dueño de TV Azteca insistió en su desacuerdo en que se distribuya a los pobres la recaudación fiscal.

“Si vamos a fundamentar el combate a la pobreza a base de transferencias de impuestos que se les quita a una parte de la sociedad para dárselos a estas muchas personas que están en muy malas condiciones, yo creo que no vamos a avanzar para nada. Es una situación completamente temporal”, sostuvo.

Para ello, no debemos confundir desigualdad y pobreza. La primera es una condición humana y la segunda es una situación terrible que nos impide avanzar y necesitamos combatir creando riqueza en un entorno de libertad, acceso al capital, estado de derecho y cambio cultural. pic.twitter.com/qFkVOPZWT5 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 26, 2019

También se lanzó contra la enseñanza de la teoría marxista.

“Esa lucha de clases, en lugar de proponerla y de repartir la riqueza, que es una misión destinada al fracaso, lo que tenemos que hacer es preservar y fortalecer las condiciones que permiten crear riqueza. Eso sí tenemos que hacerlo”, agregó.

Y destacó que “la lucha de clases no genera nada más que miseria y lo que tenemos que exigir todos nosotros es igualdad ante la ley, no igualdad de resultado, porque de lo contrario se elimina todo incentivo para alcanzar la excelencia, por lo cual México estaría condenado a la derrota”.

Asimismo, instó a los jóvenes a reflexionar en su mensaje porque “si no podemos depender de nuestro esfuerzo, de nuestra preparación, nuestra entrega; si todo resultado va a dar lo mismo, ¿qué necesidad hay de esforzarse por alcanzar la excelencia?”.

Además expuso las diferencias entre pobreza y desigualdad, pues a su criterio “todos somos desiguales” y “no hay que espantarnos”.

Nuestra visión debe ir más allá para crear una riqueza compartida y sostenible. Lejos de “repartir el pastel”, vamos a crearla y a engrandecerla entre todos. pic.twitter.com/F2XBymHgWc — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 27, 2019

En ese sentido comentó que quienes tienen grandes carencias de educación y salud, y aunque no se les puede decir que “hagan con sus uñas lo que puedan”, tampoco se puede pedir que se les quite a “los que les ha ido muy bien para estar igual que los que están mal, porque la desigualdad se acaba muy fácil, nos hacemos todos pobres”.

“La condición natural del ser humano es ser pobre”, afirmó.

En su disertación habló también de la envidia.

“Hay gente, sobre todo en la política, que manejan esas emociones y las presenta de manera muy hábil para engañar a la gente y dice: ‘mira, ese está muy rico porque te ha quitado lo que te corresponde a ti’”, expresó.

“Para eso está el Estado, para ser igualitario; quitar al rico y darle al pobre. Eso sería facilísimo. Si quitarle a los ricos sería la solución, ya no habría pobreza desde hace mucho tiempo”, dijo.

No obstante, aseguró que sus empresas seguirán invirtiendo en México porque hay buenas oportunidades para ello.

“Si yo me despertara en la mañana y dijera qué miedo, este gobierno no garantiza la seguridad de las inversiones, no invertiría ni un peso, y me llevaba mi dinero a otro país donde hacemos negocios”, subrayó.

“Yo sí confío, estamos invirtiendo y creo que nos va a ir muy bien”, sostuvo.