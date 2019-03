Jueza vincula a proceso a dos acusados de asesinar a anciana en Colima

COLIMA, Col. (apro).– Una jueza de control vinculó a proceso a dos hombres acusados de haber participado en el asesinato de una anciana de 79 años de edad el pasado 24 de febrero en el domicilio de la víctima, en la calle Matamoros del primer cuadro de Colima.

Sin embargo, Sofía Vázquez, madre de uno de uno de los imputados –de nombre Yahir–, aseguró que su hijo es inocente e insistió en el argumento difundido en los últimos días: que desde el 25 de diciembre pasado, incluido el día del homicidio, él se encontraba internado en un centro de rehabilitación por un tratamiento contra adicciones en el municipio de Villa de Álvarez, del que fue sacado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentarlo ante el juzgado el 19 de marzo pasado.

Vázquez narró que la defensa de su hijo, de 35 años de edad, presentó como testigos al director y al encargado del centro de rehabilitación en el sentido de que el acusado se encontraba en ese lugar, pero la juez desestimó esos elementos de prueba porque, entre otras cosas, en el albergue no existía un registro de ingreso del imputado.

No obstante, la mujer argumentó que además de los testimonios de los directivos del albergue existen dictámenes médicos y otros documentos que prueban la estancia de su hijo en ese lugar, así como el hecho de que ella misma lo visitó y comió con él el domingo en que se cometió el homicidio.

De acuerdo con Sofía Vázquez, la imputación contra Yahir está basada en el testimonio de una mujer que, aunque aceptó haber participado en los hechos, no está detenida.

Dicha mujer señaló a Yahir como uno de los dos hombres que supuestamente la obligaron a engañar a la anciana para que abriera la puerta de su casa.

La madre de Yahir se mostró inconforme con la decisión de la jueza de someterlo a un proceso que durará cuatro meses y consideró que la Fiscalía está fabricando un chivo expiatorio ante la presión de la sociedad para que se resuelvan los asesinatos de ancianas en el centro de esta capital.

Advirtió que luchará por la libertad de su hijo e incluso recurrirá al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, ya que “es una injusticia lo que están haciendo, porque no hay pruebas de que sea culpable; yo como madre lo llevé al albergue y tengo pruebas de que en ningún momento salió de ahí”.

Cuestionada sobre las razones por las que su hijo está siendo inculpado del homicidio, comentó:

“No entiendo por qué sale esto, no tengo ni idea, pero la verdad veo que la justicia no está trabajando como se debe, agarran gente nomás por agarrar y peor que a él lo tomaron de un albergue y no tenían derecho para ir a sacarlo porque no tenían ni con qué comprobar, nada más por lo que dijo la testigo, y no está confirmado porque ni la conoce”.