El IMPI y la disputa por la marca “Liga Mexicana de Beisbol”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En junio de 2017, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) intentó registrar la marca Liga Mexicana de Beisbol Premier (LMBP) que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) le negó por considerar que tiene una similitud fonética, gráfica y conceptual con Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

A través de su representante legal, Alan Guevara Morales, la LMP solicitó al IMPI que hiciera el mencionado trámite, pero dicho organismo resolvió que encontró dos oponibles o marcas que se parecen: LMB Liga Mexicana de Beisbol y Liga Nacional de Beisbol, razón por la cual el coordinador departamental de Examen de Marcas “C” le negó el registro.

Tres semanas después, la LMP se inconformó con el argumento de que el IMPI hizo una “indebida apreciación” de la marca LMBP Liga Mexicana de Beisbol Premier y las marcas citadas “pues como se aprecia a simple vista la marca de mi representada comienza con la palabra LMBP a diferencia de la marca citada como anterioridad que se compone sólo con la palabra LMB, así como el hecho de que la marca propuesta a registro es nominativa y la marca citada como anterioridad es mixta, por lo tanto no es posible llegar a crear confusión entre el gran público consumidor”, se lee en un documento del cual posee copia Apro.

El caso pasó entonces a manos de la subdirección divisional de Examen de Signos Distintivos (caso E.M. 1904687) IMPI que invocó el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que en su apartado 16 indica que “una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada si la solicitud es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares”. El 28 de abril otra vez comunicó a la LMP que le negaba el registro de la marca.

Esto es, después de haber analizado la inconformidad de la LMP, el IMPI determinó que no habría negado el registro de la marca si la solicitud la hubiera hecho la LMB, amén de que se trata de entes que ofrecen servicios semejantes (partidos de beisbol profesional).

“El signo propuesto LMBP Liga Mexicana de Beisbol Premier varía únicamente en la consonante P y la palabra Premier que adiciona, pues reproduce los elementos que integra y otorga distintividad a la marca en mención lo que los hace semejantes en grado de confusión en el aspecto fonético; asimismo, la propuesta registral pretenden los mismos servicios que distingue el registro de la marca en mención y, finalmente, la solicitud de registro es planteada por una titular diversa (LMP) a la de la marca citada (LMB) y ésta última cuenta con una mejor fecha legal”.

El IMPI también aclaró a la LMP que el hecho de que LMBP Liga Mexicana de Beisbol Premier cuente con un diseño no es motivo suficiente para evitar la semejanza fonética “atendiendo a que el elemento de mayor distintividad entre una marca y otra radica en su denominación, luego entonces si la propuesta es similar a otra ya registrada el diseño que ostenta ésta última no es suficiente para concluir que no hay confusión.

El 9 de agosto de 2018, el IMPI comunicó a la LMP la resolución final donde hizo hincapié en que no es una decisión arbitraria ni subjetiva, sino que existe riego de confusión en el público consumidor que podría creer que se trata del mismo producto “situación que evidentemente afectaría los derechos de uso exclusivo concedidos por este instituto a la titular de la anterioridad citada (LMB)”.

Cuando la LMP solicitó el registro de la marca LMBP Liga Mexicana de Beisbol Premier el titular de la LMB era Plinio Escalante. Tres meses después, Javier Salinas lo sustituyó.

Salinas y el presidente de la LMP, Omar Canizales, han tenido desencuentros sobre todo porque en dos ocasionados la LMB anunció -aunque no lo llevó a cabo- la extensión de sus calendarios 2018 y 2019 hasta fechas en las que se hubieran encimado con las temporadas de la Liga invernal.

Asimismo, han tenido diferencias por los ampáyers que han dejado una liga para irse a la otra y más recientemente porque los Sultanes de Monterrey, sin autorización de la asamblea de la LMB, determinó jugar también en la LMP para corresponder a una petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reportera solicitó entrevistas a los presidentes de ambas ligas. Javier Salinas respondió que no está enterado de la solicitud de registro y se negó a fijar su posición. Canizales no respondió.