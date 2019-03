En medio del apagón en Venezuela, Guaidó anuncia el inicio de la “Operación Libertad”

CARACAS.- Al cumplirse 48 de un nuevo apagón nacional en Venezuela, el “presidente encargado” Juan Guaidó dio detalles de lo que ha denominado “Operación Libertad” que busca lograr el “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro en el poder de esa nación.

Acompañado de representantes sindicales, políticos y gremios, Guaidó ofreció declaraciones a la prensa ante una multitud que también acudió al llamado. “Hoy hemos anunciado la primera fase de la Operación Libertad, con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, comunitarias y laborales del país. Será la máxima expresión de la organización política que concretará el cese de la usurpación”, dijo en el acto público.

Guaidó lleva más de dos meses intentando sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, pues considera que “usurpa” la presidencia de la República tras las elecciones realizadas en mayo de 2018, que fueron cuestionadas por la falta de transparencia y condiciones competitivas para todos los factores políticos del país.

Maduro cuenta con el apoyo de potencias como Rusia y China, además de algunos países del Caribe, mientras que Guaidó tiene el respaldo de EU y unos 60 países más entre los que se cuentan miembros de la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina, sin México, Cuba ni Bolivia.

Este lunes Venezuela sufrió un nuevo black out eléctrico que dejó sin servicio a más del 90% del país y que hasta la tarde de este miércoles no había sido restablecido. Es el segundo gran apagón nacional en menos de un mes, el primero fue el 7 de marzo y se prolongó por más de una semana en varios sectores.

En las calles de Caracas y de ciudades al interior del país se observan comercios cerrados, personas caminando por las calles a falta del principal transporte público de la capital, el Metro de Caracas, que no presta servicio debido a la falla eléctrica.

También se ven personas buscando agua potable, servicio que con el apagón también se vio afectado. Las telecomunicaciones presentan intermitencia y 91% del país estaba desconectado de la red Internet, según NetBlocks, plataforma de mapeo de la libertad de internet en tiempo real.

Las actividades escolares y laborales fueron suspendidas por 48 horas y podrían extenderse la suspensión de persistir la falla eléctrica. Debido a los apagones en Venezuela se han perdido al menos 10 días hábiles de actividades de los 21 que tiene el mes de marzo.

Urgent: New disruption identified in #Venezuela 40 hours after onset of national power outage; 91% of country now offline reversing partial recovery; incident ongoing #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/xA8ZRdmagc

— NetBlocks.org (@netblocks) March 27, 2019