Trump arremete contra México por no hacer “nada” para detener a migrantes

WASHINGTON (apro). – Frente al creciente número de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de este país se quejó de que el gobierno mexicano habla mucho y no hace nada para ayudar a contener la crisis migratoria.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de migrantes hacia nuestro país. Ellos hablan y no toman acciones. Mientras tanto, Honduras, Guatemala y El Salvador, por años han tomado nuestro dinero y no hacen nada. A los demócratas no les importan las “MALAS” leyes (migratorias). Podríamos cerrar la frontera sur”, escribió Trump en su cuenta personal de la plataforma de Twitter.

Habían pasado ya varias semanas sin que Trump arremetiera contra en el gobierno de México por la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de asilo.

La queja de Trump por la presunta falta de acciones del gobierno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se da en el contexto de las declaraciones que hiciera este miércoles en El Paso, Texas, Kevin McAleenan, Comisionado del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

McAleenan aseguró que en la frontera sur de los Estados Unidos están en un “punto de quiebre” debido al imparable flujo de migrantes centroamericanos que buscan asilo, y a los que sin otra opción tendrían que dejar en libertad dentro del territorio estadunidense.

El titular de CBP manifestó que, contrario a lo que ocurría en otras épocas, cuando eran hombres adultos lo migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos, ahora son familias enteras que huyen de la violencia, la pobreza, las pandillas, narcotraficantes y la inestabilidad política que aqueja a las naciones de América Central.

El jefe de CBP aseguró que el martes de esta semana sus agentes detuvieron a unos 4 mil migrantes centroamericanos en la zona limítrofe con México. McAleenan agregó que, de no bajar el flujo de intentos de cruce, este mes de marzo el número de migrantes centroamericanos detenidos en la frontera podría exceder de los 100 mil.

Las agentes migratorios exigen al Congreso federal que les proporcione más presupuesto para crear centros de refugio o detención temporal para las familias de migrantes centroamericanos que solicitan asilo.

De acuerdo con las estadísticas, en estos momentos CBP tiene bajo su custodia a más de 13 mil migrantes centroamericanos, de los cuales un 20% son menores de 12 años.

Las autoridades migratorias estadunidenses resguardan en centros de detención a unos 12 mil menores de edad que fueron separados de sus padres o familiares adultos al momento de ser detenidos en la frontera sur como inmigrantes indocumentados.

CBP sostiene que, en El Paso, por ejemplo, las estaciones migratorias donde procesan las peticiones de asilo están rebasadas en un 300 y 400% de sus capacidades.

Trump insiste en que la mejor manera de contener el flujo de los migrantes es con la construcción de un muro en la frontera con México.

El pasado 15 de febrero, el presidente de Estados Unidos decretó una Emergencia Nacional por la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera con México, para poder, sin aprobación del Congreso, destinar más de 6 mil millones de dólares para la edificación de la muralla.

Esta semana el Departamento de Defensa anunció que, como parte de la implementación de la Emergencia Nacional, destinaba 1000 millones de dólares para construir unos 90 kilómetros de un cerco de acero en las regiones fronterizas de los sectores de Yuma, Arizona, y El Paso.

El martes pasado en Miami, Florida, la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, y la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, se reunieron para hablar de la crisis migratoria. Las encargadas de la política migratorias de los dos países se abstuvieron de dar a conocer los detalles de su conversación y por medio de comunicados de prensa se limitaron a indicar que en términos generales abordaron la situación de los migrantes centroamericanos.

