Me siento contento por debate sobre la Conquista, pero seremos prudentes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (Apro). – “Me siento hasta contento porque se despertó un buen debate”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la polémica que causó el envío de una carta al rey de España, Felipe VI y al Papa Francisco en la que les solicitó pedir perdón a los pueblos originarios por los abusos cometidos en la Conquista y la Colonia.

“Ahora con la polémica por la carta al rey, hemos actuado con bastante prudencia. No vamos a dar a conocer la carta que enviamos al rey y al Papa Francisco, Para esperar que se serenen las cosas. Fue bueno, me siento hasta contento porque se despertó un buen debate. Es importante la historia, muy importante la memoria histórica”, dijo en Palacio Nacional.

Según el mandatario federal, “los conservadores quisieran que nos olvidáramos de la historia. Se ha hablado hasta del fin de la historia, nosotros pensamos que es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”.

López Obrador agregó que “ya se logró ese propósito y es muy buena polémica siempre y cuando se de en el marco de respeto”.

Con una sonrisa en el rostro, destacó que con el debate “salió hasta lo que estaba en el subsuelo, las corrientes subterráneas. Salió hasta el racismo. A veces dicen no somos racistas, no somos clasistas, somos republicanos y no es así. El conservadurismo a esta ahí. Que bien que se manifiesten, se expresen y se ventile, eso es parte de lo que debe ser la vida pública en la democracia”.

El tema generó polémica entre políticos, historiadores, analistas, escritos nacionales y extranjeros, moneros y usuarios de Redes sociales.

Tuvo repercusión a nivel internacional, además de las respuestas directas del rey Felipe VI y El Vaticano, rechazando la petición del mandatario mexicano.