Delgado y Moctezuma difieren sobre negociación de plazas con la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empezaron a liberar las nueve puertas de la Cámara de Diputados y se retiran de las inmediaciones de San Lázaro.

Pasadas las 3 de la tarde, los contingentes de la sección 22 de Oaxaca y los miembros de la CNTE de Chiapas, iniciaron el repliegue, desarmaron las pequeñas casas de campaña que habían colocado en las afueras de cada una de las 9 puertas y abordaron camiones que los llevarían a otro lugar.

A las 9 de la noche, quedaba una treintena de maestros en las entradas que dan a la avenida zapata. Las cuatro puertas de la avenida Sidar y Rovirosa ya se encuentras totalmente liberadas.

Sin embargo, no se abrirá ninguna puerta hasta en tanto no haya un solo maestro en las inmediaciones. El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, no emitirá ningún comunicado por hoy y se espera que lo haga el día de mañana.

También te recomendamos Integrantes de la CNTE levantan plantón de San Lázaro tras acuerdo parcial con el gobierno

Algunos integrantes de la CNTE se trasladaron al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde se reunieran para evaluar las propuestas de que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, les hizo durante la reunión en oficinas de la SEP y en las cuales participó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

El morenista aseguró que, durante los diálogos, “la Coordinadora ha sido muy responsable en no poner nunca sobre la mesa el tema de las plazas. En estas reuniones los maestros no han puesto en la mesa el tema de las plazas. Para que no haya especulación”.

Sin embargo, al concluir la reunión con los maestros, el titular de la SEP dijo lo contrario: “una de las cuestiones que estamos viendo es cómo se logra una asignación transparente, totalmente, del tema de las plazas; cómo entre los propios maestros y la autoridad educativa podemos tener una mesa de cristal en donde estén las plazas, los aspirantes, la vacancia, el presupuesto y que todo se haga totalmente abierto frente a la sociedad”.

Los maestros regresarán a la Ciudad de México entre martes y miércoles para reanudar las pláticas con el gobierno federal y Mario Delgado.