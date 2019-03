Sujetos armados irrumpen en el rancho del suegro de Claudia Pavlovich

HERMOSILLO, Son. (apro).- A bordo de dos vehículos, cuatro sujetos armados irrumpieron en el rancho “Las Norias”, propiedad de Sergio Torres Serrano, suegro de la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

De acuerdo con la carpeta de investigación que se integró a raíz de los hechos, la intromisión de los gatilleros ocurrió a las 13 horas de este jueves. Sin ofrecer mayores detalles, las autoridades mencionaron que de un sedán y una camioneta descendieron cuatros individuos hasta ahora no identificados.

La denuncia fue presentada por el propietario del rancho, quien es padre de Sergio Torres Ibarra, esposo de la mandataria sonorense.

Horas después de la irrupción se obtuvo material de video (de 32 segundos) captado por el circuito cerrado de cámaras instalado dentro de la propiedad.

En el video únicamente se observa la llegada del sedán y una camioneta, ambos vehículos de color blanco, de donde descienden cuatro hombres armados con fusiles de asalto.

Los hechos ocurren un día después de que Claudia Pavlovich fue diagnosticada con una severa infección, y como consecuencia se le ordenó reposo médico obligado durante tres días.

“Tiene un poco quebrantada su salud, por tres días estará ella despachando en su casa y me pidió que se los comentara para que no la extrañen si no la ven, pero estará como siempre atenta trabajando”, dijo a la prensa Natalia Rivera, jefa de la oficina del Ejecutivo estatal.

Según la versión oficial, Pavlovich retrasó su atención médica desde hace una semana, y después del viaje a San Luis Río Colorado, que realizó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le sobrevino un colapso que la obligará a permanecer en cama hasta el sábado 30.